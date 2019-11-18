Борьба со смертельной бактерией продолжается: M.V.Wool приостановит производство

Согласно плану действий, предприятие M.V.Wool готово на три недели остановить производство: с 15 января 2020 года на заводе в Харку и 5 февраля на заводе в Вихтерпалу. План предусматривает оповещение клиентов о приостановке поставок продукции в этот период минимум за месяц.

«Точный план действий будет установлен после секвенирования проб, взятых 23 октября на заводе в Харку. В отношении продукции M.V.Wool действует нулевая толерантность к листерии. Это находит подтверждение в том, что в 2019 году в Эстонии не было зарегистрировано ни одного случая заболевания штаммом ST1247», - заявил председатель правления M.V.Wool Меэлис Ветевоол.

29 октября при обсуждении в Министерстве сельской жизни безопасности продуктов питания как Департамент здоровья, так и Ветеринарно-пищевой департамент подтвердили, что поскольку в 2019 году в Эстонии не было ни одного вызванного ST1247 случая заболевания листериозом, это говорит об эффективности и целесообразности мер, принятых предприятием M.V.Wool для борьбы со вспышкой. Таким образом, реальной опасности, которую ST1247 может представлять для здоровья и жизни человека, сейчас нет.

Листерия встречается в природе повсеместно. Поэтому в ЕС установлены критерии пищевой безопасности, допускающие содержание листерии не более ста единиц на грамм. В отдельных положительных пробах с фабрики M.V.Wool содержание бактерии не превышало десяти единиц на грамм.