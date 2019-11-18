Сотрудники аэропортов советуют не вешать на чемоданы никаких замков

Многие путешественники думают, что запирание багажа на замок отпугнет воров, — поясняет эксперт изданию, пишет Turizm. Однако такой дополнительный уровень безопасности может принести больше вреда, чем пользы. По словам компетентного специалиста, чемодан с замком гораздо заметнее, чем любой другой багаж без такого аксессуара. И этот факт может многократно увеличить шансы на ограбление. Такого мнения придерживаются и опытные путешественники. Они добавляют, что замок – вовсе не профилактический фактор. Напротив, для воришек это признак того, что в чемодане есть что-то ценное.

Другие эксперты обращают внимание, что замки на молниях сумок и вовсе бесполезны. Вскрыть молнию можно обычной ручкой, после чего закрыть ее не составит труда с помощью скрепленных замком бегунков. Некоторые работники аэропортов прибегают к таким манипуляциям, чтобы вычислить хозяина утерянного чемодана. Чтобы не беспокоиться о состоянии ценных вещей, желательно брать их с собой в ручную кладь.

Ранее известный британский врач-путешественник Бен Макфарлейн дал несколько советов для путешественников. В частности, он посоветовал никогда не спать голым в отеле. Если поздно ночью человек проснется от звуков пожарной тревоги, вряд ли ему понравится даже мысль о том, чтобы тратить время на одевание в темноте вместо того, чтобы быстро покинуть опасную зону. Дабы осложнить жизнь ворам и карманникам, эксперт рекомендует связывать все свои сумки и чемоданы одной веревкой. Это не остановит решительного вора, но может дать несколько лишних секунд, чтобы предотвратить действия замешкавшегося преступника.