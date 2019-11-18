Очередные смуглые торговцы кухонной утварью обчистили пожилого человека особенно наглым способом

Двое смуглых мужчин подошли к его машине и положили на заднее сиденье две коробки кухонных ножей и потребовали за них наличные. В тот момент, когда мужчина открыл кошелек, один из торговцев протянул руку и забрал из кошелька 250 евро, не спросив разрешения. После чего мужчины сели в свою машину и уехали.