Пн, 18.11.2019
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  • Очередные смуглые торговцы кухонной утварью обчистили пожилого человека особенно наглым способом

Очередные смуглые торговцы кухонной утварью обчистили пожилого человека особенно наглым способом

Кошелек.

ФОТО: Peeter Kümmel

В воскресенье полиции сообщили, что в Тарту двое мужчин украли у пожилого человека 250 евро.

Инцидент произошел 17 ноября, когда пожилой человек припарковался перед магазином на улице Вахи.

Двое смуглых мужчин подошли к его машине и положили на заднее сиденье две коробки кухонных ножей и потребовали за них наличные. В тот момент, когда мужчина открыл кошелек, один из торговцев протянул руку и забрал из кошелька 250 евро, не спросив разрешения. После чего мужчины сели в свою машину и уехали.

Полиция установит детали случившегося, а также личности подозреваемых. 

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