Очередные смуглые торговцы кухонной утварью обчистили пожилого человека особенно наглым способом

В воскресенье полиции сообщили, что в Тарту двое мужчин украли у пожилого человека 250 евро.
Инцидент произошел 17 ноября, когда пожилой человек припарковался перед магазином на улице Вахи.
Двое смуглых мужчин подошли к его машине и положили на заднее сиденье две коробки кухонных ножей и потребовали за них наличные. В тот момент, когда мужчина открыл кошелек, один из торговцев протянул руку и забрал из кошелька 250 евро, не спросив разрешения. После чего мужчины сели в свою машину и уехали.
Полиция установит детали случившегося, а также личности подозреваемых.