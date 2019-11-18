Пн, 18.11.2019
Любые договоры с Россией, особенно в ситуации, когда Россия подчеркивает, что она не является одной из сторон конфликта, просто говорят о том, что российской дипломатии удалось навязать свою волю. Марко Михкельсон

Веб-страница Министерства обороны вышла из строя

Illustreeriv foto "häkkerist".

ФОТО: Sander Ilvest / Postimees/Scanpix

Веб-страница Министерства обороны Эстонии сегодня утром стала недоступной для пользователей, затем была восстановлена, а потом опять упала.

Около 10:20 страница kaitseministeerium.ee не работала, хотя сообщения о проблеме с сервером не возникало. Такая ситуация может говорить о DDoS-атаке.

Многие пользователи говорят, что проблемы со страницей министерства начинались еще вечером в пятницу и продолжались все выходные.

«Речь идет о технической неполадке. Проблему устраняют», – сказала пресс-секретарь министерства Карин Кивипыллу.

В 11:12 веб-страница была восстановлена. В 11:41 она вновь упала.

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