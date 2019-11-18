Веб-страница Министерства обороны вышла из строя

Около 10:20 страница kaitseministeerium.ee не работала, хотя сообщения о проблеме с сервером не возникало. Такая ситуация может говорить о DDoS-атаке.

Многие пользователи говорят, что проблемы со страницей министерства начинались еще вечером в пятницу и продолжались все выходные.

«Речь идет о технической неполадке. Проблему устраняют», – сказала пресс-секретарь министерства Карин Кивипыллу.