Пн, 18.11.2019
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  • Две юные эстонские теннисистки добились потрясaющего прогресса в мировом рейтинге

Две юные эстонские теннисистки добились потрясaющего прогресса в мировом рейтинге

Елена Малыгина

ФОТО: tennis.ee

Мировые теннисные рейтинги принесли на этой неделе две приятные новости для эстонских любителей тенниса - Елена Малыгина и Катрийн Саар прибавили по сравнению с прошлой неделей более ста позиций.

В новом рейтинге Женской теннисной ассоциации Анетт Контавейт сохранила за собой 26-е место, а Кайа Канепи продолжила падение, уступив еще три позиции и занимая теперь 104-е место в мировой классификации.

19-летняя Елена Малыгина после победы на первом в карьере турнире ITF в Пярну поднялась на 108 мест и занимает 620-е место в рейтинге. Еще одна эстонская теннисистка, Катрийн Саар, также совершила большой скачок в мировом рейтинге, поднявшись сразу на 113 мест. Такой результат позволил Саар войти в топ-1000 теннисисток-профессионалов, сейчас 17-летняя теннисистка располагается на 980-месте мирового рейтинга.

Лидируют у женщин по-прежнему Эшли Барти, Каролина Плишкова и Наоми Осака.

У мужчин лучшим эстонским теннисистом является Юрген Зопп, который занимает 450-е место мирового рейтинга, Владимир Иванов потерял 18 мест и в рейтинге АТР занимает 778-е место. Лидерами у мужчин остались Рафаэль Надаль, Новак Джокович и Роджер Федерер.

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