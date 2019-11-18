Две юные эстонские теннисистки добились потрясaющего прогресса в мировом рейтинге

В новом рейтинге Женской теннисной ассоциации Анетт Контавейт сохранила за собой 26-е место, а Кайа Канепи продолжила падение, уступив еще три позиции и занимая теперь 104-е место в мировой классификации.

19-летняя Елена Малыгина после победы на первом в карьере турнире ITF в Пярну поднялась на 108 мест и занимает 620-е место в рейтинге. Еще одна эстонская теннисистка, Катрийн Саар, также совершила большой скачок в мировом рейтинге, поднявшись сразу на 113 мест. Такой результат позволил Саар войти в топ-1000 теннисисток-профессионалов, сейчас 17-летняя теннисистка располагается на 980-месте мирового рейтинга.

Лидируют у женщин по-прежнему Эшли Барти, Каролина Плишкова и Наоми Осака.