Путин вызывает у россиян больше равнодушия, чем симпатии: он слишком далеко

30% опрошенных не могут сказать о президенте ничего плохого, 8% - ничего хорошего, 15% настроены нейтрально или безразлично, а антипатию и отвращение испытывают по 3%. При этом работу Путина как президента одобряют 70% россиян, этот показатель вырос впервые после пенсионной реформы. Не одобряют - 28%.

При этом одобрение деятельности еще не означает симпатий к президенту, подчеркивает директор «Левада-Центра» Лев Гудков. «Сильные чувства вроде симпатии испытывают явные сторонники, большинство же испытывает более слабые чувства: президент для них слишком далеко, поэтому и относятся к нему дистанцированно», - объяснил социолог.

По его словам, основа отношения к Путину - «не безусловная симпатия, а нейтральное индифферентное отношение», на котором в целом держатся «все авторитарные режимы». Россияне за последние два года разочаровались в курсе президента, на отношение к нему особенно повлияла пенсионная реформа. Сказались и экономические проблемы в целом - сокращение доходов, отсутствие перспектив, ощущение стагнации. Отсутствие роста негативного отношения Гудков объяснил безальтернативностью и слабостью оппозиции.

Опрос «Левада-Центра» в конце июля показал, что 38% россиян не хотели бы, чтобы Путин остался президентом России после окончания нынешнего срока. За последний год доля подобных ответов выросла на 11 процентных пунктов. Оставить Путина в Кремле и после 2024 года желают 54% опрошенных. Наиболее критично к нынешнему главе государства относятся люди 25-30 лет, более обеспеченные и образованные, - «группа, которая через некоторое время будет задавать тон».

В августе электроральный рейтинг президента снизился до показателя 2001 года (43%) из-за московских протестов, пожаров и наводнений в Сибири. За последние два года выросла доля россиян, выступающих за решительные перемены в стране - с 42% до 59%. По мнению 53% респондентов, такие реформы возможны лишь при условии серьезного изменения политической системы.