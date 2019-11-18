Путин вызывает у россиян больше равнодушия, чем симпатии: он слишком далеко

В целом позитивное отношение россиян к президенту РФ Владимиру Путину снизилось на 10 процентных пунктов с 2017 года, достигнув 32%. Ядро сторонников Путина составляют женщины, люди из провинции и старшего возраста. Нейтрально-дистанцированное отношение выросло до 61%. С симпатией к Путину относятся 24% респондентов - такой же показатель у него был перед «болотными» протестами, следует из опроса «Левада-Центра», результаты которого публикует NEWSru со ссылкой на «Ведомости».
30% опрошенных не могут сказать о президенте ничего плохого, 8% - ничего хорошего, 15% настроены нейтрально или безразлично, а антипатию и отвращение испытывают по 3%. При этом работу Путина как президента одобряют 70% россиян, этот показатель вырос впервые после пенсионной реформы. Не одобряют - 28%.
При этом одобрение деятельности еще не означает симпатий к президенту, подчеркивает директор «Левада-Центра» Лев Гудков. «Сильные чувства вроде симпатии испытывают явные сторонники, большинство же испытывает более слабые чувства: президент для них слишком далеко, поэтому и относятся к нему дистанцированно», - объяснил социолог.
По его словам, основа отношения к Путину - «не безусловная симпатия, а нейтральное индифферентное отношение», на котором в целом держатся «все авторитарные режимы». Россияне за последние два года разочаровались в курсе президента, на отношение к нему особенно повлияла пенсионная реформа. Сказались и экономические проблемы в целом - сокращение доходов, отсутствие перспектив, ощущение стагнации. Отсутствие роста негативного отношения Гудков объяснил безальтернативностью и слабостью оппозиции.
Опрос «Левада-Центра» в конце июля показал, что 38% россиян не хотели бы, чтобы Путин остался президентом России после окончания нынешнего срока. За последний год доля подобных ответов выросла на 11 процентных пунктов. Оставить Путина в Кремле и после 2024 года желают 54% опрошенных. Наиболее критично к нынешнему главе государства относятся люди 25-30 лет, более обеспеченные и образованные, - «группа, которая через некоторое время будет задавать тон».
В августе электроральный рейтинг президента снизился до показателя 2001 года (43%) из-за московских протестов, пожаров и наводнений в Сибири. За последние два года выросла доля россиян, выступающих за решительные перемены в стране - с 42% до 59%. По мнению 53% респондентов, такие реформы возможны лишь при условии серьезного изменения политической системы.
Cреди тех, кто меньше всех хочет перемен, россияне стали чаще называть чиновников и бюрократию; олигархов и большой бизнес, президента и его окружение. Доля респондентов, считающих, что Путин способен предложить привлекательный план преобразований, снизилась с 25% до 16%.