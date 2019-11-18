Водитель рейсового автобуса попался пьяным на эстонско-российской границе

Поздно вечером 15 ноября пограничники проверяли прибывший на погранпункт Лухамаа автобус, который вел 46-летний гражданин Белоруссии. Проверка установила у водителя признаки алкогольного опьянения, из-за чего он был отстранен от вождения автобуса. Был составлен протокол, а после первичных процедур производста он был пешком отправлен из страны.