Пн, 18.11.2019
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  • Водитель рейсового автобуса попался пьяным на эстонско-российской границе

Водитель рейсового автобуса попался пьяным на эстонско-российской границе

Alkoholiga patustanud bussijuht. Pilt on illustratiivne.

ФОТО: Mihajlo Maricic / PantherMedia / Mihajlo Maricic

Погранслужба в конце прошлой недели на эстонско-российской границе отстранила от вождения пьяного водителя рейсового автобуса.

Поздно вечером 15 ноября пограничники проверяли прибывший на погранпункт Лухамаа автобус, который вел 46-летний гражданин Белоруссии. Проверка установила у водителя признаки алкогольного опьянения, из-за чего он был отстранен от вождения автобуса. Был составлен протокол, а после первичных процедур производста он был пешком отправлен из страны.

Оставшийся без водителя автобус ожидал на границе нового водителя, сообщила в понедельник BNS пресс-служба Лыунаской префектуры.

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