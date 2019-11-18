Внимание! Спасательный департамент проведет проверки в многоквартирных домах

На этой неделе Спасательный департамент проверит соблюдение правил пожарной безопасности в квартирных домах по всей Эстонии. Правила пожарной безопасности помогают каждому из нас внести свой вклад в формирование более безопасной среды для себя и своих соседей.
«В последний раз мы проверяли многоквартирные дома в начале года. Тогда проблемы с пожарной безопасностью были не обнаружены только в одной пятой домов. Основные проблемы связаны, как обычно, с эвакуацией, а именно эвакуация жителей дома – самое важное во время пожара. Поэтому у нас политика нулевой толерантности по отношению несоблюдения требований по эвакуации», – рассказал ведущий инспектор бюро по надзору за безопасностью Спасательного департамента Юрий Маринец.
Основной проблемой по-прежнему являются детские коляски, велосипеды, старая мебель и горшки с цветами, которые люди складируют на лестничной площадке. Такие вещи, в случае опасности, помешают людям быстро и безопасно покинуть здание.
В 2018 году в жилых домах при пожарах погибло 45 человек, из них в квартирных домах 22 и частных 21 человек. Один человек погиб в рядном доме и один на даче.
С ноября все квартирные товарищества Эстонии смогут заказать консультацию по улучшению пожаробезопасности дома. Цель такой консультации - информировать квартирные товарищества о пожаробезопасности и о действующих требованиях к пожаробезопасности, а также научить квартирные товарищества обращать внимание на действующие требования. Консультация спасателей бесплатная и ее можно заказать по инфо-телефону Спасательного департамента 1524.
Требования к пожарной безопасности в квартире:
- В каждой квартире должен быть установлен дымовой датчик. В домах с печным или газовым отоплением советуем установить и датчик угарного газа.
- Отопительные системы необходимо регулярно обслуживать, так вы обеспечите безопасность, а отопительные системы прослужат дольше.
- Двери на пути к выходу должны открываться без ключа на случай если вы не можете быстро найти ключи. Так вы не окажетесь в ловушке и сможете безопасно выйти из здания.
Требования к пожарной безопасности на территории в общем пользовании:
- Эвакуационные пути, находящиеся в общем пользовании, долины быть чистыми. Лестничная площадка построена определенной ширины, которая позволяет всем жильцам дома безопасно покинуть здание.
- Эвакуационные пути не должны быть заставлены. Лестничная площадка построена именно такой ширины, чтобы во время чрезвычайной ситуации все жильцы дома смогли безопасно эвакуироваться.
- Если дверь подвала открывается на лестничную площадку, то такая дверь должна быть противопожарной. Так, в случае пожара в подвале дым не попадет в коридоры и это позволит жильцам эвакуироваться.
Спасательный департамент регулярно проверяет соблюдение правил пожарной безопасности. С прошлого года ведомство проводит контрольные проверки по всей Эстонии. Систематические проверки помогают получить ведомству реальную картину выполнения правил по пожарной безопасности.