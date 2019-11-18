Внимание! Спасательный департамент проведет проверки в многоквартирных домах

«В последний раз мы проверяли многоквартирные дома в начале года. Тогда проблемы с пожарной безопасностью были не обнаружены только в одной пятой домов. Основные проблемы связаны, как обычно, с эвакуацией, а именно эвакуация жителей дома – самое важное во время пожара. Поэтому у нас политика нулевой толерантности по отношению несоблюдения требований по эвакуации», – рассказал ведущий инспектор бюро по надзору за безопасностью Спасательного департамента Юрий Маринец.

Основной проблемой по-прежнему являются детские коляски, велосипеды, старая мебель и горшки с цветами, которые люди складируют на лестничной площадке. Такие вещи, в случае опасности, помешают людям быстро и безопасно покинуть здание.

В 2018 году в жилых домах при пожарах погибло 45 человек, из них в квартирных домах 22 и частных 21 человек. Один человек погиб в рядном доме и один на даче.

С ноября все квартирные товарищества Эстонии смогут заказать консультацию по улучшению пожаробезопасности дома. Цель такой консультации - информировать квартирные товарищества о пожаробезопасности и о действующих требованиях к пожаробезопасности, а также научить квартирные товарищества обращать внимание на действующие требования. Консультация спасателей бесплатная и ее можно заказать по инфо-телефону Спасательного департамента 1524.

Требования к пожарной безопасности в квартире:

В каждой квартире должен быть установлен дымовой датчик. В домах с печным или газовым отоплением советуем установить и датчик угарного газа.

Отопительные системы необходимо регулярно обслуживать, так вы обеспечите безопасность, а отопительные системы прослужат дольше.

Двери на пути к выходу должны открываться без ключа на случай если вы не можете быстро найти ключи. Так вы не окажетесь в ловушке и сможете безопасно выйти из здания.

Требования к пожарной безопасности на территории в общем пользовании:

Эвакуационные пути, находящиеся в общем пользовании, долины быть чистыми. Лестничная площадка построена определенной ширины, которая позволяет всем жильцам дома безопасно покинуть здание.

Эвакуационные пути не должны быть заставлены. Лестничная площадка построена именно такой ширины, чтобы во время чрезвычайной ситуации все жильцы дома смогли безопасно эвакуироваться.

Если дверь подвала открывается на лестничную площадку, то такая дверь должна быть противопожарной. Так, в случае пожара в подвале дым не попадет в коридоры и это позволит жильцам эвакуироваться.