С экс-президента Украины Петра Порошенко могут снять неприкосновенность

Как говорится в сообщении на странице Бюро расследований в Facebook, «проект подозрения подготовлен и направлен в прокуратуру в рамках досудебного расследования уголовного производства в отношении возможного неправомерного влияния на проведение конкурса по отбору кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия в марте-мае 2019 года».

Как пояснила пресс-секретарь Госбюро расследований Анжелика Иванова, речь идет о возможном незаконном влиянии президента Порошенко на проведение конкурса по избранию кандидатов в члены Высшего совета юстиции.

Петра Порошенко подозревают в свержении конституционного строя, захвате государственной власти, а также в злоупотреблении служебным положением. Уголовные правонарушения экс-президента квалифицируются ч.3 ст. 109 и ч.2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины, пишет УНИАН, отмечая, что на данный момент Порошенко фигурирует уже в 13 уголовных делах, но он 15 раз не являлся на допросы к следователю.

Не явился он на допрос и сейчас. В Государственном бюро расследований Порошенко ждали 18 ноября. «На сегодня пятый президент Украины был в очередной раз вызван в Госбюро расследований для проведения допроса... На проведение допроса он не явился», - сообщила пресс-секретарь Госбюро расследований Анжелика Иванова.

Допрос должен был пройти в рамках расследования дела, касающегося возможного злоупотребления властью Порошенко во время отмены им в 2016 году решения главы одной из местных государственных администраций в Николаевской области, касающегося перезачисления 1,5 тысячи гектаров земли к земле государственного запаса.