Вместо автобусной линии Каламая получил неиспользуемую остановку

Новая автобусная линия появится не там, где в ней нуждаются, а там, где проложить ее удобнее, и общественного транспорта и так хватает, пишет Postimees.
Новый автобусный маршрут, который должен появиться в конце месяца, вызвал у жителей Пыхья-Таллинна замешательство и недовольство. Открываемая 29 ноября вместе с Рейди-теэ, соединяющая Ласнамяэ и Пыхья-Таллинн новая автобусная линия номер 66 сначала должна была проходить через улицы Коцебу и Теллискиви. На улице Коцебу даже построили автобусную остановку, но после решили, что автобус пойдет по улице Сыле через Тоомпуйестеэ, улицу Техника и Палдиское шоссе, то есть через те улицы, где уже сейчас ходит достаточно количество общественного транспорта. Решение обрадовало некоторых жителей улицы Коцебу, но огорчило тех, кто хочет иметь в Пыхья-Таллинне более плотное движение общественного транспорта.
«Это еще один пример того, что с людьми нужно говорить прежде, чем начнут что-то делать. Опасаются пробок, но если бы эта линия заработала, то возможно какой-то сегодняшний автомобилист сделал бы выбор в пользу автобуса. Все зависит от того, с какого угла посмотреть на дело», - сказал депутат парламента и городской депутат Яак Юске. Оказавшейся ненужной остановке городские чиновники тут же придумали новую функцию. Часть поднятой недавно отремонтированной пешеходной дорожки Гимназии Густава Адольфа подошла для того, чтобы родители могли останавливаться, чтобы высадить доставленных в школу детей. «Там не будет парковочных мест, просто возможность остановить машину, чтобы ребенок мог безопасно из нее выйти, и в нее сесть», - объяснил руководитель Транспортного департамента Андрес Харьо.
«Во-вторых, школа, расположенная на улице Коцебу, является зданием начальных классов, ученики которых достаточно часто ездят на экскурсии, в разные учебные поездки, на автобусе их возят даже в бассейн. Так что школе нужно такое место, где автобус мог бы подождать группу учеников», - добавил Харьо.
На улице Теллискиви автобус не помещается
По его словам, открытие остановки на улице Вана-Каламая перекликается с планом реконструкции: «Сегодняшний двусторонний отрезок на улице Коцебу, который находится между улицами Копли и Вана-Каламая, в будущем должен стать односторонним, по направлению в сторону рынка Балтийского вокзала. И тогда там останется одна полоса движения, на которой смогут останавливаться автобусы – сначала только те, что выполняют заказ школы, а вторая полоса движения в сторону улицы Копли останется проезжей».
Дело, по его словам, и в том, что организаторы транспорта приняли во внимание идею архитекторов – сделать улицу Вана-Каламая односторонней по направлению от моря в сторону Балтийского вокзала. Принимая такое решение, не было больше смысла оставлять данный отрезок улицы Коцебу двусторонним. В направлении со стороны Балтийского вокзала в сторону школы больше не было никакого смысла, поскольку оттуда больше никуда не попасть.
«Сейчас действительно так, что автобус оттуда ходить не будет. Дело и в том, что в ближайшем будущем начнется реконструкция улицы Вана-Каламая. Это означает, что нет смысла сейчас планировать там дополнительное движение, поскольку рано или поздно там все перекопают и как минимум на год все будет закрыто», - сказал Харьо.
«От использования улицы Коцебу мы отказались еще и потому, что автобус должен был бы выходить оттуда на улицу Теллискиви, но, зная о сегодняшней нагрузке на эту улицу, можно сказать, что это было бы разбазаривание автобусных ресурсов - отправить автобус стоять в одном ряду с машинами», - сказал Харьо, добавив, что в будущем на улице Теллискиви обязательно нужно будет спланировать какой-то общественный транспорт.
Идею Юске о том, что при открытии автобусных линий нужно было бы обсуждать планы с местными жителями, Харьо не поддерживает: «Можно, конечно, выйти с какими-то вариантами к народу и спросить его мнение. Но дело в том, что автобус проезжает через один район, а цели линии выходят за его пределы - она охватывает очень разные районы. Так что я не уверен, принесло бы общественное обсуждение очень хорошие результаты».
То есть теперь так, что начинающий путь от ласнамяэского «Прийсли» автобус номер 66 будет ехать по Рейди-теэ, улице Ахтри, бульвару Пыхья, улице Сууртюкки, Тоомпуйестеэ, улице Техника, Палдискому шоссе и улице Сыле, и отсюда отправится на улицы Мадала, Рандла и Кари.
Остановки автобусной линии номер 66
Priisle, Rauna, Kiviku, Mustakivi, Taevapuna, Pikri, P. Pinna, J. Smuuli tee, Kalevipoja, Liikuri, Lasnamägi, Oruvärava, Oru, Reidi tee, Pikksilma, Uus-Sadama, Linnahall, Balti jaam, Kelmiküla, Ristiku, Sõle, Ädala, Kolde puiestee, Nisu, Ehte, Kari, Randla, Pelguranna, Supelranna, Helme, Kolde puiestee, Ädala, Ristiku, Tehnika, Hotell Tallinn (на Тоомпуйесте), Balti jaam, Linnahall, Uus-Sadama, Pikksilma, Reidi tee, Oru, Lasnamägi, Liikuri, Kalevipoja, P. Pinna, Lasnamäe Turg, Pikri, Taevapuna, Mustakivi, Kiviku, Rauna, Priisle.