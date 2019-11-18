Вместо автобусной линии Каламая получил неиспользуемую остановку

Новый автобусный маршрут, который должен появиться в конце месяца, вызвал у жителей Пыхья-Таллинна замешательство и недовольство. Открываемая 29 ноября вместе с Рейди-теэ, соединяющая Ласнамяэ и Пыхья-Таллинн новая автобусная линия номер 66 сначала должна была проходить через улицы Коцебу и Теллискиви. На улице Коцебу даже построили автобусную остановку, но после решили, что автобус пойдет по улице Сыле через Тоомпуйестеэ, улицу Техника и Палдиское шоссе, то есть через те улицы, где уже сейчас ходит достаточно количество общественного транспорта. Решение обрадовало некоторых жителей улицы Коцебу, но огорчило тех, кто хочет иметь в Пыхья-Таллинне более плотное движение общественного транспорта.

«Это еще один пример того, что с людьми нужно говорить прежде, чем начнут что-то делать. Опасаются пробок, но если бы эта линия заработала, то возможно какой-то сегодняшний автомобилист сделал бы выбор в пользу автобуса. Все зависит от того, с какого угла посмотреть на дело», - сказал депутат парламента и городской депутат Яак Юске. Оказавшейся ненужной остановке городские чиновники тут же придумали новую функцию. Часть поднятой недавно отремонтированной пешеходной дорожки Гимназии Густава Адольфа подошла для того, чтобы родители могли останавливаться, чтобы высадить доставленных в школу детей. «Там не будет парковочных мест, просто возможность остановить машину, чтобы ребенок мог безопасно из нее выйти, и в нее сесть», - объяснил руководитель Транспортного департамента Андрес Харьо.

«Во-вторых, школа, расположенная на улице Коцебу, является зданием начальных классов, ученики которых достаточно часто ездят на экскурсии, в разные учебные поездки, на автобусе их возят даже в бассейн. Так что школе нужно такое место, где автобус мог бы подождать группу учеников», - добавил Харьо.

На улице Теллискиви автобус не помещается

По его словам, открытие остановки на улице Вана-Каламая перекликается с планом реконструкции: «Сегодняшний двусторонний отрезок на улице Коцебу, который находится между улицами Копли и Вана-Каламая, в будущем должен стать односторонним, по направлению в сторону рынка Балтийского вокзала. И тогда там останется одна полоса движения, на которой смогут останавливаться автобусы – сначала только те, что выполняют заказ школы, а вторая полоса движения в сторону улицы Копли останется проезжей».

Дело, по его словам, и в том, что организаторы транспорта приняли во внимание идею архитекторов – сделать улицу Вана-Каламая односторонней по направлению от моря в сторону Балтийского вокзала. Принимая такое решение, не было больше смысла оставлять данный отрезок улицы Коцебу двусторонним. В направлении со стороны Балтийского вокзала в сторону школы больше не было никакого смысла, поскольку оттуда больше никуда не попасть.