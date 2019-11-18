Пн, 18.11.2019
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  • Житель Эстонии позвонил в полицию и сообщил, что пьяным сядет за руль

Житель Эстонии позвонил в полицию и сообщил, что пьяным сядет за руль

Водка. Иллюстративное фото.

ФОТО: Elmo Riig

Лыунаская префектура рассказала в соцсетях об одном необычном случае, когда пьяный мужчина позвонил в полицию и сообщил, что скоро сядет за руль, пишет Tartu Postimees.

На выходных в полицию поступил звонок от жителя Йыгевамаа, который поведал, что выпил большое количество водки и сейчас поедет на машине: «Знаю, что нельзя, но надо и кто мне может запретить?»

Патруль направился к его дому. Нетрезвый человек был рад появлению полицейских и даже пожал им руки. Он добровольно отдал патрулю ключи от автомобиля, чтобы не сесть пьяным за руль.

Утром он вновь позвонил в полицию, чтобы поблагодарить стражей правопорядка. «Был пьян и должен был ехать, но полиция забрала ключи. Хочу поблагодарить полицейских, все было сделано правильно, все в порядке и самого страшного не произошло. Сил и здоровья всем вам!»

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