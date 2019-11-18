Керченский пролив. ФОТО: Anna Dmitriyeva/Anna Dmitriyeva/TASS

В Черном море состоялась передача украинских военных кораблей, задержанных в ноябре 2018 года российскими пограничниками в районе Керченского пролива, сообщил МИД России. О начале их буксировки стало известно накануне.

«18 ноября состоялась передача украинской стороне трех кораблей ВМФ Украины, которые в ноябре 2018 года нарушили границу Российской Федерации в ходе преднамеренной провокации Киева в районе Керченского пролива и были задержаны российскими правоохранительными органами», - сказано в заявлении министерства.

В нем также говорится, что в России задержанные год назад корабли считаются вещественными доказательствами в уголовном деле о незаконном пересечении границы. «Их передача на ответственное хранение украинской стороне стала возможной в связи с тем, что российские компетентные органы завершили необходимые следственные действия», - сообщили в МИД России.

«Никополь», «Бердянск» и «Яны Капу» направляются домой в Одессу, сообщила в свою очередь первый замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.

Накануне пограничное управление ФСБ по Крыму подтвердило информацию СМИ о том, буксировка малых бронированных артиллерийских катеров «Никополь» и «Бердянск» и буксира «Яны Капу» началась в воскресенье, 17 ноября.

СМИ сообщали, что три задержанных украинских корабля вышли с территории Генмола в Керчи на востоке аннексированного Россией Крыма около 11:30 утра накануне.

Вечером в субботу помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что процесс передачи Украине трех кораблей находится в завершающей стадии.

Российское издание «Коммерсант» со ссылкой на свои источники писало, что российские власти приняли решение вернуть Украине корабли до саммита в «нормандском формате», который запланирован на 9 декабря.

МИД России отрицал возможную связь между передачей кораблей Украине и саммит «нормандской четверки». По его версии, Россия изначально собиралась их отдать. «Изначально сделанное Киеву предложение все это время не теряло свою актуальность», - говорили Интерфаксу в министерстве, уточняя, что передача возможна «под гарантии сохранности» кораблей как вещественных доказательств.

Инцидент с кораблями

Украинские военные корабли «Бердянск» и «Никополь», а также вспомогательное судно «Яны Капу» и 24 члена их экипажей были задержаны российскими властями вблизи Керченского пролива 25 ноября прошлого года.

Украинские суда двигались из Одессы в порт Мариуполь в Азовском море, однако уже у берегов Крыма их стали сопровождать российские пограничные катера.

Украинская сторона заявляла, что запросила соответствующее разрешение о проходе через Керченский пролив, однако не получила ответа.

В свою очередь ФСБ утверждала, что украинских моряков оповестили о том, что проход через пролив закрыт, и потребовали не заходить в «территориальное море Российской Федерации» - акваторию, принадлежность которой России не признается Украиной и большинством стран мира.

Украинские корабли провели в районе Керченского пролива почти весь день. На протяжении этого времени за ними следовали российские пограничные корабли, периодически пытаясь их протаранить. Уже вечером по одному из них российской стороной было применено оружие, в результате три члена экипажа были ранены.

Затем украинские суда отконвоировали в Керчь, а всех членов экипажа арестовали. То, что до 2014 года акватории Азовского моря и Керченского пролива не были разграничены, как и то, что Украина и международное сообщество не признают Крым российской территорией, осложняло ситуацию с арестованными моряками.

США, Канада и Евросоюз в ответ на этот инцидент ввели новые санкции против России.

В мае этого года Международный трибунал по морскому праву обязал Россию немедленно освободить задержанные суда и моряков. Россия отказалась принимать участие в заседаниях трибунала.