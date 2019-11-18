Отличившиеся на международных соревнованиях спортсмены получат солидные призовые от Олимпийского комитета

Эстонские спортсмены, завоевавшие медали на чемпионатах мира получат от Эстонского олимпийского комитета солидные премии, общая сумма которых составит 105 000 евро.
По 20 000 евро получат серебряные призеры ЧМ по легкой атлетике в Дохе Магнус Кирт и Майкель Уйбо. По 15 000 евро призовых будет выделено бронзовым призерам ЧМ по борьбе Эпп Мяэ и Хейки Наби. Не останутся без призовых и тренеры этих спортсменов: Марек Вистер и Индрек Тусти, тренеры Магнуса Кирта, а также тренеры Майкеля Уйбо, Петрос Киприану и Лэнс Брауман, получат по 5 000 евро. Тренеры Хейки Наби получат 4500 и 3000 евро, а наставники Эпп Мяэ, Ахто Раска и Максим Молонов, по 3750 евро каждый.