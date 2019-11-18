Отличившиеся на международных соревнованиях спортсмены получат солидные призовые от Олимпийского комитета

По 20 000 евро получат серебряные призеры ЧМ по легкой атлетике в Дохе Магнус Кирт и Майкель Уйбо. По 15 000 евро призовых будет выделено бронзовым призерам ЧМ по борьбе Эпп Мяэ и Хейки Наби. Не останутся без призовых и тренеры этих спортсменов: Марек Вистер и Индрек Тусти, тренеры Магнуса Кирта, а также тренеры Майкеля Уйбо, Петрос Киприану и Лэнс Брауман, получат по 5 000 евро. Тренеры Хейки Наби получат 4500 и 3000 евро, а наставники Эпп Мяэ, Ахто Раска и Максим Молонов, по 3750 евро каждый.