Лед тронулся: академия МВД организует обучение для неграждан Эстонии

Сейчас неграждане еще не имеют права занимать должности на государственной службе. И все же в том случае, если они проявляют желание, у них есть возможность вносить вклад в укрепление внутренней безопасности, например, быть членом спасательной команды, находиться на службе или быть добровольным морским спасателем.

«В рамках пилотного проекта мы предлагаем обучение "Внутренняя безопасности начинается с тебя", и тем, кто примет в нем участие, предоставляется возможность ознакомиться как с различными сферами внутренней безопасности, так и с различными возможностями обучения в Академии полиции. В программе встречи со спасателями, полицией, пограничниками и экспертами таможенно-налоговой сферы", – сообщил руководитель содержания проекта Академии МВД Пеэтер Рау.

Цель обучения – повысить гражданскую активность и поддержать мотивацию ходатайствовать о гражданстве Эстонии.

Обучение пройдет в предпостоящие четверг и пятницу в Нарва-Йыэсуу. Также в четверг и пятницу на следующей неделе, 26–27 ноября, в учебном комплексе в Таллинне. Подробности здесь.