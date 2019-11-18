Пн, 18.11.2019
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  • Лед тронулся: академия МВД организует обучение для неграждан Эстонии

Лед тронулся: академия МВД организует обучение для неграждан Эстонии

Sisekaitseakadeemia hoone Tallinnas.

ФОТО: Postimees

Академия МВД Эстонии в качестве пилотного проекта организует обучение для лиц, не имеющих гражданства.

Сейчас неграждане еще не имеют права занимать должности на государственной службе. И все же в том случае, если они проявляют желание, у них есть возможность вносить вклад в укрепление внутренней безопасности, например, быть членом спасательной команды, находиться на службе или быть добровольным морским спасателем.

«В рамках пилотного проекта мы предлагаем обучение "Внутренняя безопасности начинается с тебя", и тем, кто примет в нем участие, предоставляется возможность ознакомиться как с различными сферами внутренней безопасности, так и с различными возможностями обучения в Академии полиции. В программе встречи со спасателями, полицией, пограничниками и экспертами таможенно-налоговой сферы", – сообщил руководитель содержания проекта Академии МВД Пеэтер Рау.

Цель обучения – повысить гражданскую активность и поддержать мотивацию ходатайствовать о гражданстве Эстонии.

Обучение пройдет в предпостоящие четверг и пятницу в Нарва-Йыэсуу. Также в четверг и пятницу на следующей неделе, 26–27 ноября, в учебном комплексе в Таллинне. Подробности здесь.

Проект финансируют Миграционный департамент ООН UNHCR, для участников обучения участие бесплатно.

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