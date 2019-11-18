Александр Лукашенко. ФОТО: SERGEY DOLZHENKO/EPA

"Какая разница президенту, будет там три-четыре оголтелых оппозиционера или нет? Они же не будут определять политику парламента и, тем более, страны", - заявил президент Лукашенко, проголосовав в воскресенье на выборах депутатов Национального собрания, нижней палаты белорусского парламента.

По сообщению белорусского Центризбиркома, уже за четыре часа до окончания голосования выборы состоялись во всех белорусских областях и избирательных округах.

Итоговая явка избирателей, по предварительным данным, превысила 77%, при этом почти 36% избирателей воспользовались пятидневным досрочным голосованием.

Итоговый конкурс на депутатское кресло составил почти пять человек на место.

131 потенциальному кандидату было отказано в регистрации - в основном из-за признанных недействительными подписей поддержки и неточностей в декларациях о доходах и имуществе.

Еще 13 уже зарегистрированных кандидатов в депутаты были сняты с выборов избиркомами, заявившими о нарушениях кандидатами избирательного законодательства. 33 кандидата отказались от участия в выборах сами.

Верхняя палата парламента - сенат, не избираемая народом, уже практически сформирована: по 8 сенаторов от каждой области и 8 от Минска представили местные Советы депутатов. Еще 8 человек назначит своим указом президент Лукашенко.

Тактика оппозиции

Оппозиционные структуры, традиционно резкие в оценке политики белорусских властей, нынче выдвинули в депутаты не лидеров оппозиционных партий и движений, а активистов, не сильно отмеченных арестами и административными протоколами.

"Показать избирателю новые, позитивные лица, обсудить проблемы, которые стоят перед нами и пути выхода из кризиса", - так определил предвыборную стратегию Евгений Афнагель, один из координаторов действий оппозиционных структур.

"Мы отлично понимаем, что выборы фальсифицируются, власть не допустит оппозицию к парламентской трибуне, сказал он. - Мы показываем, что у страны есть иные, демократические пути развития, что перемены возможны и они близки. И есть люди, которые готовы брать ответственность за будущее страны".

"Мы готовимся к президентским выборам, которые состоятся в следующем году и объединяем противников Лукашенко, которых сегодня в Беларуси абсолютное большинство", - заявляет Евгений Афнагель.

Почти все причастные к оппозиционным структурам кандидаты были отсеяны властью в ходе регистрации и агитационного периода избирательной кампании.

Среди 13 снятых с выборов кандидатов, например, шестеро представляют движение "Европейская Беларусь", лидером которого является Андрей Санников, экс-кандидат в президенты на выборах 2010 года, эмигрировавший из Беларуси после силового задержания в день выборов, содержания в СИЗО КГБ и уголовного приговора по обвинению в организации уличных беспорядков.

В процессе формирования участковых избирательных комиссий, призванных следить за ходом кампании и считать голоса избирателей, представители оппозиции подверглись масштабному отсеву.

Из 495 представителей, выдвинутых оппозиционными партиями, в участковые избиркомы включили лишь 21 человека.

Скучные выборы

Оппозиционные активисты и молодые блогеры несколько раз собирали на агитационные пикеты по две-три сотни избирателей, преимущественно в столице.

Сотни иных агитационных предвыборных точек, как правило, были тихи и безлюдны на протяжении всего предвыборного периода.

Два символичных фото с предвыборных встреч с избирателями опубликовали в соцсетях политические антагонисты - лидер оппозиционной Белорусской социал-демократической партии ("Грамада") Игорь Борисов и кадровый дипломат Андрей Савиных, которого поддержал президент Лукашенко.

На обоих фото кандидаты, разведя руками, созерцают пустой многоместный зал: избиратели на встречу не пришли.

Парламентская избирательная кампания в Белоруссии проходит сдержанно, отмечали в промежуточном отчете наблюдатели миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ. Европейские наблюдатели заметили "ограниченное число организованных мероприятий", которые проводятся в связи с выборами, их низкую посещаемость.

Местные аналитики более категоричны: выборы не интересны электорату, потому что его протестные претензии власть не учитывает, результат предопределен, от результата ничего не изменится. Так объясняют независимые эксперты пасcивность избирателей.

Цензура на критику

Ряд кандидатов в депутаты, вознамерившихся критиковать власть на газетных страницах либо в официально дозволенное эфирное время, не сумели донести свой посыл избирателям.

Пейзажи Гомельщины, церкви и костелы демонстрировал официальный канал "Беларусь-3" вместо анонсированного выступления кандидата в депутаты парламента Владимира Непомнящих. Кандидат не скрывал, что при избрании в парламент намерен заняться организацией импичмента действующему президенту Лукашенко.

К отставке Лукашенко в предвыборном выступлении призывал член Белорусского народного фронта Михаил Бондаренко - и тоже был изгнан из гарантированного по избирательным нормативам эфира.

Кандидат в депутаты от оппозиционной Объединенной гражданской партии Ирина Давидович не высказывала претензий к президенту Лукашенко, но сомневалась в безопасности белорусской АЭС, назвав ее строителей криворукими - эта озабоченность кандидата также не дошла до избирателей.

Настроенные критически кандидаты в большинстве своем были исключены из избирательного процесса и не попали в бюллетени. Власть грозит разобраться с ними по закону о призывах к экстремизму.

Вредные наблюдатели

К средине дня основного голосования, в воскресенье, официальные белорусские СМИ распространили лестные высказывания наблюдателей от СНГ об организации избирательного процесса в Белоруссии.

Официальные выводы наблюдателей, в том числе международных, последуют через несколько дней. Европа уже в течение десятилетий не признает президентские и парламентские выборы в Беларуси соответствующими международным стандартам. Президент Лукашенко, общаясь в воскресенье с журналистами после голосования на избирательном участке, заявил, что по поводу признания Западом выборов "париться не привык".

"Это уже прогресс, что они не приехали с заранее подготовленной болванкой, что выборы плохие, мы их не признаем. Сейчас другая ситуация, они поняли, что Беларусь - это центр Европы, и никуда не денешься", - заявил Лукашенко, признав, что будет весьма разочарован, если выборы не признают ЕС и США.

Местным, белорусским наблюдателям между тем президент пригрозил "отвернуть головы" и "повыворачавать руки" за излишнюю, по мнению Лукашенко, наблюдательную бдительность в регионах и отчеты о нарушениях, "адресованные западным структурам".

В отчетах зафиксированы принуждение к досрочному голосованию, вброс бюллетеней и прочие традиционные для белорусского избирательного процесса ситуации.

Наблюдатели общественной кампании "Право выбора" только за пятидневку досрочного голосования зафиксировали 490 нарушений избирательного законодательства и подали 281 жалобу в ответственные органы.

"Репетиция главных выборов"

Заметным в соцсетях и дошедшим до Лукашенко стало видео, опубликованное независимым наблюдателем Юрием Ващинчуком на одном из избирательных участков в Бресте, на западе Белоруссии, в дни досрочного голосования.

Наблюдатель остановил на подходе к урне девушку, в руках которой была стопка сложенных листков. Девушка заявила, что у нее только один бюллетень для голосования и тут же покинула участок, не проголосовав.

Распространенное наблюдателем в соцсетях видео позволило пользователям быстро определить избирательницу - та оказалась подчиненной заведующей детсадом, в дни выборов назначенной главой избирательного участка.

Юрия Ващинчука лишили статуса наблюдателя - глава Центризбиркома Лидия Ермошина указала уже экс-наблюдателю, что для видеосъемки требовалось разрешение участковой избирательной комиссии, а в руках избирательницы могли оказаться "обращения граждан, которые часто опускают в урны".

Президент Лукашенко, ссылаясь на этот и подобные случаи, пообещал с назойливыми наблюдателями разобраться. "У нас они задокументированы, и мы с этими людьми разберемся по закону. Проведем выборы и разберемся. Я отдал распоряжение милиции и спецслужбам пресекать жестоко такие вещи", - сказал в день голосования Лукашенко.

"Это репетиция главных выборов", - считает глава Беларуси, называя главными предстоящие в следующем году президентские выборы, на которых, как он заявил, намерен баллотироваться, "если народ попросит".