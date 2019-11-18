Пн, 18.11.2019
На этих же местах паркуются жители центра и Старого города. Здесь не все так однозначно. Главное убедиться в пользе этой услуги. Владимир Свет
  • Rus.Postimees.ee
  • Спорт
  • Великий Леброн Джеймс установил очередное достижение в НБА

Великий Леброн Джеймс установил очередное достижение в НБА

Леброн Джеймс

ФОТО: Marcio Jose Sanchez/AP

Форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс установил необычное достижение в матче регулярного чемпионата с «Атлантой Хоукс», передает Championat.com.

«Лейкерс» дома победили «Атланту» со счётом 122:101, а Джеймс сделал дабл-дабл: 33 очка, 7 подборов и 12 передач.

Леброн стал первым игроком в истории НБА, который в одной игре набрал не менее 30 очков, отдал не менее 10 передач, забросил не менее шести трёхочковых бросков, реализовал не менее 60% бросков и не совершил ни одной потери, сообщает Stats by Stats.

Джеймс, трёхкратный чемпион НБА в составе «Майами Хит» и «Кливленд Кавальерс», выступает за «Лейкерс» с 2018 года. В минувшем сезоне Леброну не удалось вывести команду в плей-офф.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ