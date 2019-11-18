Авторский концерт Тыну Кырвитса превратится в зрелищное шоу

22 ноября в столичном концертном зале «Эстония» будет представлена специальная программа, получившая название Nocturanus. Этот концерт станет для Тыну Кырвитса вступительным аккордом в роли композитора-резидента Eesti Kontsert. Почетное звание подразумевает создание и исполнение произведений по специальному заказу.

Композитор планирует написать произведение крупной формы для оригинального состава инструментов – гонгов и струнных. Во время выступления Кырвитс намерен выстроить гонги в центре зала в форме Солнечной системы. Публика получит возможность условно перенестись в «открытый космос» и сосредоточиться на его звучании. Отсюда и название концерта: Nocturanus (от лат. «ноктюрн» и планета «Уран»).

Участниками зрелищного проекта Тыну Кырвитса станут Таллиннский камерный оркестр, повелители гонгов Мадис Метсамарт и Вамбола Кригуль, саксофонист Вирго Велди. Музыкантов поддержит сопровождающий на live-электронике Таммо Сумера. В роли дирижера выступит Ристо Йоост.

Эстонский композитор Тыну Кирвитс (сын композитора Тыниса Кырвитса) окончил Академию музыки в 1994 году по классу композиции профессора Раймо Кангро, затем учился в магистратуре под руководством Яана Ряэтса. Он является автором одноактных опер «Огненный сад» и «Мои лебеди — мои мысли» (обе 2006 год), написанных по заказу оперной антрепризы Nargen Opera дирижера Тыну Кальюсте.

С молодости композитор также писал музыку для кино, в его фильмографии – не один десяток документальных и игровых фильмов. Тыну Кырвитс сочинил оригинальную музыку к кинофильму "Товарищ ребенок" (2018 год), где одну из главных ролей сыграла известная российская актриса с эстонскими корнями Юлия Ауг.

Кырвитс – создатель концерта для гитары и струнных, различных симфонических и камерных сочинений. Кроме того, он успешно занимается эстрадной музыкой — ему принадлежат аранжировки песен из репертуара известного эстонского певца Яака Йоалы для концерта-трибьюта современных эстонских поп-исполнителей.