Пн, 18.11.2019
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  • На вегетарианство растет спрос: крупный мясной концерн займется производством растительной пищи

На вегетарианство растет спрос: крупный мясной концерн займется производством растительной пищи

HKScan kontserni kuuluv Rakvere Lihakombinaat.

ФОТО: Meelis Meilbaum

Финский мясной концерн HKScan подписал договор о сотрудничестве с финским предприятием Hes-Pro OY, входящий в концерн Hesburger, о производстве последними пищи растительного происхождения. Первые вегетарианские продукты выйдут на рынок в первой половине 2020 года.

В последнее время на рынке вырос спрос на продукты растительного происхождения, поэтому предприятие обновляют свою стратегию развития, отмечают представители компании.

Сначала веганские продукты появятся в ресторанах и местах общепита Финляндии, после чего фирма выпустит продукты на розничный рынок, и позднее HKScan планирует начать продавать товары и на других рынках Балтийских стран.

И хотя п0родукты будут производится Hes-Pro OY, появятся они на рынке под торговой маркой HKScan.

В Эстонии концерну HKScan принадлежат Раквереский мясокомбинат и Tallegg.

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