На вегетарианство растет спрос: крупный мясной концерн займется производством растительной пищи

Финский мясной концерн HKScan подписал договор о сотрудничестве с финским предприятием Hes-Pro OY, входящий в концерн Hesburger, о производстве последними пищи растительного происхождения. Первые вегетарианские продукты выйдут на рынок в первой половине 2020 года.
В последнее время на рынке вырос спрос на продукты растительного происхождения, поэтому предприятие обновляют свою стратегию развития, отмечают представители компании.
Сначала веганские продукты появятся в ресторанах и местах общепита Финляндии, после чего фирма выпустит продукты на розничный рынок, и позднее HKScan планирует начать продавать товары и на других рынках Балтийских стран.
И хотя п0родукты будут производится Hes-Pro OY, появятся они на рынке под торговой маркой HKScan.
В Эстонии концерну HKScan принадлежат Раквереский мясокомбинат и Tallegg.