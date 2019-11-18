На вегетарианство растет спрос: крупный мясной концерн займется производством растительной пищи

В последнее время на рынке вырос спрос на продукты растительного происхождения, поэтому предприятие обновляют свою стратегию развития, отмечают представители компании.

Сначала веганские продукты появятся в ресторанах и местах общепита Финляндии, после чего фирма выпустит продукты на розничный рынок, и позднее HKScan планирует начать продавать товары и на других рынках Балтийских стран.

И хотя п0родукты будут производится Hes-Pro OY, появятся они на рынке под торговой маркой HKScan.