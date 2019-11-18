На внешнем кругу Ыйсмяэ планируются временные ограничения на парковку

По словам старейшины Хааберсти Андре Ханимяги столь многочисленные отзывы показали, что организация парковки на внешнем кругу - важная для жителей тема. «Учитывая результаты опроса, совместно с Таллиннским транспортным департаментом мы решили, что в организации парковки на внешнем кругу Ыйсмяэ-теэ необходимы изменения. Но жители указали нам на то, что предложенные меры слишком строгие. Исходя из этого, мы нашли новое, надеемся более подходящее для жителей решение», - отметил старейшина.

Ханимяги пояснил, что парковку на внешнем кругу Ыйсмяэ-теэ изменят следующим образом - с 10:00 до 18:00 можно будет парковаться три часа, зафиксировав время на парковочных часах. «Изменение не отнимет парковочные места, а в итоге даст новые, ведь на кругу не будет больше брошенных надолго машин»,- сказал Ханимяги и добавил, что ограничения будут гибкие и будут считаться с тем, что люди приезжают в разное время.

Старейшина добавил, что новый порядок парковки даст управе возможность лучше ухаживать за Ыйсмяэ-теэ, особенно в зимний период, когда из-за выпавшего снега парковочных мест становится еще меньше. «Влияние временных знаков, которыми будем сообщать об уборке с дороги снега, будет после изменений более действенным. Никто не сможет в будущем сказать, что не заметил временных знаков. Если машина не будет перемещена и будет мешать уборке дороги или снегоуборочной машине, сможем мотивировать владельца транспортного средства или бумажкой под дворниками или же перемещением машины», - объяснил старейшина.