Чернобыль - это только цветочки: неправильное хранение ядерных отходов чревато катастрофой

Если бы все радиоактивные отходы, образующиеся на европейских атомных электростанциях, были собраны в одной башне площадью с футбольное поле, ее высота составила бы почти километр в высоту. Такое сравнение привел Бен Вилер, который является одним из авторов "Доклада о мировых ядерных отходах 2019. Ситуация в Европе" (The Worls Nuclear Waste Report 2019. Focus Europe). В целом в Европе радиоактивные отходы составляют более 2,5 млн кубических метров. Среди них есть и 60 000 тонн использованного ядерного топлива, которое является очень радиоактивным.

Нигде в мире пока нет специальных хранилищ, в которых можно было бы безопасно поместить все эти отходы навсегда. Первой страной, которая начнет строительство такого места, станет Финляндия. Швеция и Франция нашли подходящие места для хранения радиоактивных отходов в своих недрах, однако разрешение на начало строительных работ еще не получено.

Катастрофа Фукусимы могла стать судьбоносной для Японии

На данный момент все существующие хранилища являются временными, и далеко не все надежными. Как отмечает Deutsche Welle, более 80% отработанных топливных стержней находятся на так называемом "мокром хранении". Это значит, что они размещены в огромных резервуарах, где они охлаждаются водой, в противном случае стержни бы самовоспламенились. В 2011 году именно под такой угрозой находилась Япония в результате аварии на АЭС Фукусима-1.

Немецкий ученый Майкл Шнайдер, консультирующий, в частности, Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), заявил, что больший риск представляли не расплавившиеся активные зоны реакторов в первом, втором и третьем блоке, а именно четвертый блок, где ядерный реактор был полностью отключен.

На тот момент в здании блока на "мокром хранении" находились 135 тонн использованного топлива. Если бы вода ушла, последствия самовозгорания этого топлива были бы намного более катастрофичными.

Зона загрязнения размером с Бельгию

По словам Шнайдера, один из сценариев, к которому было готово правительство Японии, предусматривало эвакуацию по крайней мере 10 млн человек из региона Токио.

Между тем ученые из Принстонского университета, основываясь на реальных метеорологических данных, высчитали, что в случае возгорания использованного топлива зона радиоактивного заражения в длину составила бы 4300 километров.

В случае данного сценария пришлось бы эвакуировать по крайней мере 1,6 млн человек, а не только 100 000, как это было в 2011 году. Между тем если бы ветер дул не в сторону моря, а в направлении суши, то радиацией была бы заражена территория размером с Бельгию: 31 тысяча квадратных километров. В этом случае эвакуировать надо было бы 35 млн человек.

Таким образом, по мнению Шнайдера, катастрофы в Чернобыле и Фукусиме - это только цветочки, по сравнению с тем, что может произойти в случае возгорания использованного топлива.

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