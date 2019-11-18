Портрет Рамзана Кадырова. ФОТО: Yelena Afonina/Yelena Afonina/TASS

Глава Чечни Рамзан Кадыров объяснил свои слова о необходимости «убивать, сажать, пугать» тех, кто оскорбляет честь в интернете, кавказскими традициями и обычаями.

Такое заявление он сделал во время посещения строящегося исламского центра в Грозном, сюжет об этом был показан в новостях телеканала «Грозный» 14 ноября.

«Сказал, что-то разозлившись - пытаются это переделать. Когда мы ругаемся соответственно нашим традициям, адатам, говорим „я тебя побью“, „я тебя убью“ - делают прямой перевод. Говорят: смотрите, Кадыров туда-сюда. Эй, да не говорю я этого!» - сказал Кадыров.

«Я даже своим детям это [угрозы] говорю. У нас в лексиконе это используется. Всегда это было, чтобы испугать, поругать», - добавил глава Чечни.

Ранее Кадыров, выступая перед правительством республики на встрече, посвященной малому и среднему бизнесу, призвал наказывать пользователей интернета, которые, по его мнению, могли «оскорбить чью-то честь».

«Тех, кто нарушает согласие между людьми, занимается сплетнями, раздорами, если мы не остановим их, убивая, сажая, пугая, ничего не получится», - сказал он.

Кремль проверять высказывания главы Чечни об убийствах отказался, а пресс-секретарь Кадырова Альви Каримов усомнился в том, что переводчик Би-би-си владеет чеченским языком.