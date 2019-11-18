Картина дня: изменение закона для пожизненно осужденных, проверки многоквартирных домов и обучение для неграждан

У некогда приговоренных к смертной казни появилась надежда на свободу

Скоро по улицам городов смогут спокойно гулять приговоренные в 1990-х к смертной казни, которую позже заменили на пожизненное заключение: теперь поправка к закону позволяет отправленному на всю жизнь в тюрьму заключенному ходатайствовать об условно-досрочном освобождении по прошествии 25 лет вместо прежних тридцати. Читать далее...

Угрожавший Каллас распространяет с фейкового аккаунта только новости об EKRE

На прошлой неделе, прямо посреди водоворота политических событий, председателю Партии реформ Кае Каллас пришло письмо с серьезными угрозами. На выходных Postimees выяснил, что угрозы Кае Каллас писали с фейкового аккаунта некоего Калле Тамма Вахура. Неясно, кто именно скрывается за этим именем, но его политические предпочтения считываются очень хорошо. Читать далее...

Борьба со смертельной бактерией продолжается: M.V.Wool приостановит производство

Благодаря тщательной дезинфекции и постоянному надзору за качеством к потребителям попадает безопасная продукция AS M.V.Wool, но предприятие хочет полностью избавиться от бактерии листериоза ST1247 на своих заводах. Читать далее...

Лед тронулся: академия МВД организует обучение для неграждан Эстонии

Академия МВД Эстонии в качестве пилотного проекта организует обучение для лиц, не имеющих гражданства. Читать далее...

Рейтинги партий: соцдемы отобрали голоса у реформистов

На фоне скандала вокруг министра Марта Ярвика соцдемам удалось увеличить свою поддержку. Число сторонников центристов и реформистов снижается. Читать далее...

Внимание! Спасательный департамент проведет проверки в многоквартирных домах

На этой неделе Спасательный департамент проверит соблюдение правил пожарной безопасности в квартирных домах по всей Эстонии. Правила пожарной безопасности помогают каждому из нас внести свой вклад в формирование более безопасной среды для себя и своих соседей. Читать далее...

Брошенные автомобили будут бесплатно увозить на свалку

С 18 ноября по 2 декабря Союз автосвалок Эстонии и фирма Kuusakoski будут бесплатно собирать брошенные автомобили по всей стране. Читать далее...

Как спастись от МУДОД, или Может ли русский язык быть неимперским?

Профессор московской Высшей школы экономики Гасан Гусейнов назвал «клоачным» язык, доминирующий ныне в российском общественном пространстве. И клоака взорвалась! Филолога Гусейнова обвинили в том, что он ненавидит русский язык как таковой. Ну и, естественно, его нерусская фамилия стала отягчающим фактором. Читать далее...

Житель Эстонии позвонил в полицию и сообщил, что пьяным сядет за руль

Лыунаская префектура рассказала в соцсетях об одном необычном случае, когда пьяный мужчина позвонил в полицию и сообщил, что скоро сядет за руль. Читать далее...

Наводнение в Венеции стало сильнейшим за 148 лет