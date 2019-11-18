Пн, 18.11.2019
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В Пыхья-Таллинне построят госгимназию на 1200 человек

Школьный класс.

ФОТО: Margus Ansu

Компания Riigi Kinnisvara AS объявила архитектурный конкурс проекта здания государственной гимназии на бульваре Кольде в столичном районе Пыхья-Таллинн. Здание должно быть рассчитано на 1200 человек: 1080 учеников и 120 учителей и других работников, передает Rus.ERR.

Общая площадь здания, которое построят на участке недвижимости в микрорайоне Пельгулинна по адресу бульвар Кольде, 67а, примерно 7900 квадратных метров,  рядом находятся жилые дома, полицейский участок и общественные здания.

На первом этапе построят классы госгимназии и спортзал, на втором - общественные здания, чтобы предложить в районе возможности для отдыха и занятий спортом.

При планировании озеленения надо учитывать то, что госгимназия будет ориентирована в числе прочего и на сохранение окружающей среды.

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