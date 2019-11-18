В Пыхья-Таллинне построят госгимназию на 1200 человек

Общая площадь здания, которое построят на участке недвижимости в микрорайоне Пельгулинна по адресу бульвар Кольде, 67а, примерно 7900 квадратных метров, рядом находятся жилые дома, полицейский участок и общественные здания.

На первом этапе построят классы госгимназии и спортзал, на втором - общественные здания, чтобы предложить в районе возможности для отдыха и занятий спортом.