В Пыхья-Таллинне построят госгимназию на 1200 человек

Компания Riigi Kinnisvara AS объявила архитектурный конкурс проекта здания государственной гимназии на бульваре Кольде в столичном районе Пыхья-Таллинн. Здание должно быть рассчитано на 1200 человек: 1080 учеников и 120 учителей и других работников, передает Rus.ERR.
Общая площадь здания, которое построят на участке недвижимости в микрорайоне Пельгулинна по адресу бульвар Кольде, 67а, примерно 7900 квадратных метров, рядом находятся жилые дома, полицейский участок и общественные здания.
На первом этапе построят классы госгимназии и спортзал, на втором - общественные здания, чтобы предложить в районе возможности для отдыха и занятий спортом.
При планировании озеленения надо учитывать то, что госгимназия будет ориентирована в числе прочего и на сохранение окружающей среды.