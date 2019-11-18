Гражданку Украины наказали за ДТП в пьяном виде

В начале октября перед судом предстала женщина, которая в августе совершила ДТП в Вильянди в состоянии алкогольного опьянения, передает Sakala.
Согласно обвинению, 27 августа 31-летняя гражданка Украины Инна в состоянии алкогольного опьянения на Volkswagen Sharan совершила ДТП около полуночи в Мяннимяэ возле дома на Рижском шоссе, 26.
В судебном решении говорится, что содержание алкоголя составило минимум 0,82 мг на литр в выдыхаемом воздухе.
1 октября в Вильяндиском суде прошло заседание, где нарушительница в рамках договорного производства была приговорена к четырем месяцам и 29 дням условного тюремного заключения с испытательным сроком в один год.
Наказание ей не придется отбывать за решеткой, если во время испытательного срока она не совершит новое преступление. Других наказаний в Эстонии у нее ранее не было.