Гражданку Украины наказали за ДТП в пьяном виде

Согласно обвинению, 27 августа 31-летняя гражданка Украины Инна в состоянии алкогольного опьянения на Volkswagen Sharan совершила ДТП около полуночи в Мяннимяэ возле дома на Рижском шоссе, 26.

В судебном решении говорится, что содержание алкоголя составило минимум 0,82 мг на литр в выдыхаемом воздухе.

1 октября в Вильяндиском суде прошло заседание, где нарушительница в рамках договорного производства была приговорена к четырем месяцам и 29 дням условного тюремного заключения с испытательным сроком в один год.