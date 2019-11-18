В Тбилиси полиция начала разгонять протестующих у парламента. ФОТО: VANO SHLAMOV/AFP

Полиция Тбилиси оттеснила протестующих от здания парламента Грузии с помощью силовых методов и спецсредств. Парламент был заблокирован сторонниками оппозиции, которые требуют досрочных выборов.

Десятки участников акции протеста пытаются оказывать сопротивление, однако под давлением превосходящих сил полиции им приходится отступать, сообщает Интерфакс.

До начала спецоперации полиция дала участникам акции протеста 30 минут для того, чтобы они покинули территорию у парламента.

Протестующие встретили спецназ с поднятыми руками в знак своих мирных намерений. «Мы против насилия», - слышен голос в громкоговорителе, передает корреспондент Би-би-си.

По сообщению Интерфакса, полицейские начали использовать для разгона протестующих водометы и дубинки.

Ранее МВД Грузии распространило заявление с требованием к лидерам оппозиции прекратить незаконные действия. Лидеры оппозиции отказываются выполнять требования полиции.

«Мы обладаем мандатом народа, который считает, что действующий парламент может возобновить работу только лишь подписанием заявления о роспуске правительства и назначения досрочных парламентских выборов по пропорциональной системе», - заявил журналистам лидер оппозиционной партии «Новая Грузия» Георгий Вашадзе (цитата по Интерфаксу).

Накануне в столице Грузии началась протестная акция с требованием роспуска парламента и назначения досрочных выборов.

Провалившаяся реформа

Протесты начались после того, как парламент Грузии не принял план избирательной реформы, согласно которой следующие выборы должны были пройти полностью по пропорциональной системе.

Введения пропорционального представительства потребовали участники многотысячных протестов, вспыхнувших в Тбилиси в июне после визита в Грузию российского депутата Сергея Гаврилова.

Тогда правящая партия «Грузинская мечта» пошла на уступки и пообещала провести парламентские выборы в октябре 2020 года полностью по пропорциональной системе.

Однако парламент не смог набрать необходимого числа голосов, чтобы одобрить эту реформу. Законопроекту не хватило 12 голосов