Пн, 18.11.2019
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  • Фото: рядом с Тартуским университетом обнаружены человеческие останки

Фото: рядом с Тартуским университетом обнаружены человеческие останки

Тартуский университет.

ФОТО: Kristjan Teedema

В Тарту на улице Якоби, прямо рядом со зданием университета, сегодня после полудня в земле были обнаружены старые человеческие кости. Кости были найдены во время строительства трубопровода, передает Tartu Postimees.

Исследователь костей из Тартуского университета Мартин Мальве констатировал, что находка не вызывает удивления, поскольку в этом месте много веков назад находилось кладбище церкви Маарья. Хотя основная его часть осталась под главным зданием университета, захоронения также простирались до улицы Якоби и до нынешнего учебного корпуса на Якоби, 2. Малеве сам проводил раскопки в этом районе в 2010-м и 2011 году, тогда было найдено 750 скелетов, старейший из которых датировался 13-14 веком.

Сегодня были обнаружены два предположительно мужских скелета, однако Мальве не пожелал делиться предположениями относительно того, к какому веку они могут относиться, поскольку предметов могильного инвентаря рядом с ними не было. На кладбище Маарья хоронили еще в 18 веке, однако Мальве полагает, что захоронения могут быть все же более ранними, относиться к Средневековью или началу Раннего Нового времени (16 век). Мальве отметил, что на основании внешнего вида костей можно заключить, что мужчины умерли ненасильственной смертью.

Скелет и инструменты, необходимые для его очистки.

ФОТО: Kristjan Teedema

На улице Якоби работают специализирующиеся на изучении костей Мартин Мальве и Линда Вилуметс.

ФОТО: Kristjan Teedema

Археологи работали со скелетами до темноты, работу продолжат завтра. Не исключено, что если копать глубже, будет обнаружен еще один скелет. Скелеты будут доставлены для дальнейшего изучения в хранилище археологического кабинета университета, находящееся через дорогу, в подвале учебного корпуса на Якоби, 2.

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