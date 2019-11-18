Фото: рядом с Тартуским университетом обнаружены человеческие останки

В Тарту на улице Якоби, прямо рядом со зданием университета, сегодня после полудня в земле были обнаружены старые человеческие кости. Кости были найдены во время строительства трубопровода, передает Tartu Postimees.
Исследователь костей из Тартуского университета Мартин Мальве констатировал, что находка не вызывает удивления, поскольку в этом месте много веков назад находилось кладбище церкви Маарья. Хотя основная его часть осталась под главным зданием университета, захоронения также простирались до улицы Якоби и до нынешнего учебного корпуса на Якоби, 2. Малеве сам проводил раскопки в этом районе в 2010-м и 2011 году, тогда было найдено 750 скелетов, старейший из которых датировался 13-14 веком.
Сегодня были обнаружены два предположительно мужских скелета, однако Мальве не пожелал делиться предположениями относительно того, к какому веку они могут относиться, поскольку предметов могильного инвентаря рядом с ними не было. На кладбище Маарья хоронили еще в 18 веке, однако Мальве полагает, что захоронения могут быть все же более ранними, относиться к Средневековью или началу Раннего Нового времени (16 век). Мальве отметил, что на основании внешнего вида костей можно заключить, что мужчины умерли ненасильственной смертью.
Археологи работали со скелетами до темноты, работу продолжат завтра. Не исключено, что если копать глубже, будет обнаружен еще один скелет. Скелеты будут доставлены для дальнейшего изучения в хранилище археологического кабинета университета, находящееся через дорогу, в подвале учебного корпуса на Якоби, 2.