Финского преподавателя Полицейской академии обвиняют в сексуальной эксплуатации и домогательствах

Полицейский на протяжении многих лет вел в Академии курсы применения физической силы. Заявление на преподавателя написала сама Академия после того, как учащиеся рассказали о фактах неподобающего поведения, пишет Yle.

"Движение metoo сыграло положительную роль. Теперь такие вещи больше не умалчиваются", - сказал ректор Полицейской академии Киммо Химберг.

Констебль был отстранен от своих обязанностей с начала предварительного следствия.