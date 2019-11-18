Пн, 18.11.2019
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Финского преподавателя Полицейской академии обвиняют в сексуальной эксплуатации и домогательствах

Финский полицейский автомобиль.

ФОТО: Soome politsei

В Финляндии преподаватель Полицейской академии, старший констебль, обвиняется сразу в нескольких преступлениях. В частности, как сообщает прокуратура, речь идет о сексуальной эксплуатации, сексуальных домогательствах и нарушении должностных полномочий.

Полицейский на протяжении многих лет вел в Академии курсы применения физической силы. Заявление на преподавателя написала сама Академия после того, как учащиеся рассказали о фактах неподобающего поведения, пишет Yle.

"Движение metoo сыграло положительную роль. Теперь такие вещи больше не умалчиваются", - сказал ректор Полицейской академии Киммо Химберг.

Констебль был отстранен от своих обязанностей с начала предварительного следствия.

Подозреваемый отрицает предъявленные обвинения. Полиция наложила на все документы предварительного следствия гриф секретности. Суд должен определить, когда начнется судебный процесс и можно ли будет обнародовать документы.

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