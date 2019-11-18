Эва Высоцкая: большинство жалоб на врачей вызваны проблемами общения

«Я разговаривала с представителями клиник и Больничной кассы и выяснилось, что где-то 90 процентов жалоб связаны с общением», - пояснила Эва Высоцкая, которую цитирует Rus.ERR. - Обычно люди не часто хвалят врачей, потому что если все прошло хорошо, то это воспринимается как норма, а вот жалобы пишут с удовольствием. Люди привыкают к определенному уровню жизни, формируются определенные критерии к уровню сервиса, поэтому число жалоб растет».