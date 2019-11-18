Дмитриев: уходящие в декрет в конце года не будут переплачивать сумму подоходного налога

В парламенте сегодня состоялось первое чтение законопроекта о внесении изменений в Закон о подоходном налоге. Благодаря поправкам женщины, получившие пособия по родам в четвертом квартале, смогут перенести часть выплат на следующий год, чтобы использовать не облагаемый налогом минимум в прежнем объеме.
По словам члена парламентской финансовой комиссии Дмитрия Дмитриева, благодаря данной поправке будет устранена несправедливая ситуация, в которой оказывались женщины, уходящие в декрет в конце года. «У женщин, получающих пособие по родам в конце года, за счет увеличения дохода сумма не облагаемого налогом минимума уменьшается, в результате чего им приходится переплачивать подоходный налог. Теперь эта несколько абсурдная и несправедливая ситуация будет исправлена», – пояснил Дмитриев. Он добавил, что на основании этого же принципа получающие пособие по сокращению в конце года, также не будут больше вынуждены переплачивать налог.
Дмитриев подчеркнул, что в данной ситуации важно, что изменения, затрагивающие уходящих в конце года в декрет женщин и получающих пособия по сокращению в конце года, вступают в силу задним числом – с 1 января 2018 года.
Помимо этого, поправки к Закону о подоходном налоге предполагают также и другие изменения, имеющие социальное значение. Благодаря им с января следующего года увеличится объем дополнительного не облагаемого подоходным налогом дохода при рождении третьего ребенка увеличится на 100 евро в месяц. «В число групп, наиболее уязвимых в материальном плане, к сожалению, входят и многодетные семьи. Данные поправки помогут улучшить финансовое положение семей, где воспитываются трое и более детей», – сказал Дмитриев.
Также с начала 2021 года от подоходного налога планируется освободить государственные пособия многодетным семьям для улучшения жилищных условий и повышения энергоэффективности малых жилых помещений. «За счет этих пособия нуждающиеся семьи смогут провести реновацию систем отопления, водоснабжения и канализации. По статистике у нас более половины многодетных семей нуждаются в улучшении жилищных условий», – отметил он.