Дмитриев: уходящие в декрет в конце года не будут переплачивать сумму подоходного налога

По словам члена парламентской финансовой комиссии Дмитрия Дмитриева, благодаря данной поправке будет устранена несправедливая ситуация, в которой оказывались женщины, уходящие в декрет в конце года. «У женщин, получающих пособие по родам в конце года, за счет увеличения дохода сумма не облагаемого налогом минимума уменьшается, в результате чего им приходится переплачивать подоходный налог. Теперь эта несколько абсурдная и несправедливая ситуация будет исправлена», – пояснил Дмитриев. Он добавил, что на основании этого же принципа получающие пособие по сокращению в конце года, также не будут больше вынуждены переплачивать налог.

Дмитриев подчеркнул, что в данной ситуации важно, что изменения, затрагивающие уходящих в конце года в декрет женщин и получающих пособия по сокращению в конце года, вступают в силу задним числом – с 1 января 2018 года.

Помимо этого, поправки к Закону о подоходном налоге предполагают также и другие изменения, имеющие социальное значение. Благодаря им с января следующего года увеличится объем дополнительного не облагаемого подоходным налогом дохода при рождении третьего ребенка увеличится на 100 евро в месяц. «В число групп, наиболее уязвимых в материальном плане, к сожалению, входят и многодетные семьи. Данные поправки помогут улучшить финансовое положение семей, где воспитываются трое и более детей», – сказал Дмитриев.