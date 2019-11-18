Финансовая инспекция обнаружила в Swedbank признаки преступления

Финансовая инспекция 28 октября начала производство о проступке в связи с признаками нарушений выполнения норм воспрепятствования отмыванию денег, которые ранее были выявлены в ходе проведения процедур финансового надзора.

Поскольку во время проверки были обнаружены признаки совершения преступления, Финансовая инспекция решила отказаться от производства о проступке в пользу уголовного дела. В то же время инспекция сотрудничает с Госпрокуратурой, чтобы уголовное производство могло быть продолжено.

Финансовая инспекция также сотрудничает с учреждениями по финансовому надзору Швеции и других стран Балтии. Это означает, что учреждения координируют свои действия и делятся данными.

В конце октября стало известно, что прокуратура и Центральная криминальная полиция еще в июле этого года начали уголовное производство против Swedbank с целью расследования предположительно имевших место в 2011-2017 годах случаев отмывания денег и предоставления финансовому надзору ложных данных.

Акции отреагировали падением

После сообщения Финансовой инспекции акции Swedbank на стокгольмской бирже упали на 2,3 процента. Во время сообщения инспекции акции банка были на уровне 131,65 шведских крон, около 16 часов по местному времени акции упали до уровня 128,6 крон.