В Эстонии делом Swedbank будет заниматься Госпрокуратура

Финансовая инспекция 28 октября начала производство о проступке в связи с признаками нарушений выполнения норм воспрепятствования отмыванию денег, которые ранее были выявлены в ходе проведения процедур финансового надзора.

Поскольку во время проверки были обнаружены признаки совершения преступления, Финансовая инспекция решила отказаться от производства о проступке в пользу уголовного дела. В то же время инспекция сотрудничает с Госпрокуратурой, чтобы уголовное производство могло быть продолжено.

Финансовая инспекция также сотрудничает с учреждениями по финансовому надзору Швеции и других стран Балтии. Это означает, что учреждения координируют свои действия и делятся данными.