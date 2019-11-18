В Эстонии делом Swedbank будет заниматься Госпрокуратура

Финансовая инспекция решила прекратить производство о проступке против Swedbank, чтобы было продолжено начатое Госпрокуратурой уголовное производство и можно было избежать возможного риска двойного наказания, пишет Postimees.
Финансовая инспекция 28 октября начала производство о проступке в связи с признаками нарушений выполнения норм воспрепятствования отмыванию денег, которые ранее были выявлены в ходе проведения процедур финансового надзора.
Поскольку во время проверки были обнаружены признаки совершения преступления, Финансовая инспекция решила отказаться от производства о проступке в пользу уголовного дела. В то же время инспекция сотрудничает с Госпрокуратурой, чтобы уголовное производство могло быть продолжено.
Финансовая инспекция также сотрудничает с учреждениями по финансовому надзору Швеции и других стран Балтии. Это означает, что учреждения координируют свои действия и делятся данными.
В конце октября стало известно, что прокуратура и Центральная криминальная полиция еще в июле этого года начали уголовное производство против Swedbank с целью расследования предположительно имевших место в 2011-2017 годах случаев отмывания денег и предоставления финансовому надзору ложных данных.