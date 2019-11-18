Нарвитяне могут познакомиться с тем, что построят на месте седьмой школы

Здание школы снесли в 2016 году, а закрылась она еще в 2006 году из-за сокращения количества школьников в этой части города. Здание на высоком берегу, с которого открывается вид на Нарвский замок и Ивангородскую крепость, городские власти безуспешно пытались продать десять лет. В конце концов, покупатель нашелся - участок со зданием купило агентство недвижимости Vallikraavi Kinnisvara, владельцами которого являются известные строительные магнаты Айвар Туульберг и Райво Ранд.

Новые владельцы решили построить на месте школы жилые дома. Чтобы не получить скучный дом, который будет попадать на многие туристические фотографии, Нарвский департамент архитектуры поставил перед застройщиком довольно подробные условия, закрепленные в детальной планировке.

“В детальной планировке есть оговорка, что если меняется архитектурное решение, которое достаточно подробно описано в планировке, то надо проводить публичный архитектурный конкурс”, - добавил главный архитектор Нарвы Иван Сергеев.

По его словам, изначально застройщик хотел построить здания более стандартного вида. После нескольких дискуссий застройщика и работников архитектурного департамента совместно удалось найти действительно необычное решение.

На месте снесенной седьмой школы в Нарве появится жилой квартал. ФОТО: Vallikraavi Kinnisvara

На месте седьмой школы можно будет построить пять зданий, треугольных в плане, которые будут собраны вокруг общего двора таким образом, что сверху новый квартал будет напоминать пятиконечную звезду. Для каждого здания в планировке отдельно установлена максимально разрешенная высота, но в целом дома в комплексе будут не выше шести этажей.

“На первом этаже, как предусмотрено, может размещаться бизнес - кафешки, ресторанчики, учитывая, что эта зона заметная и, в то же время, она станет проходной в скором времени из-за продолжения променада”, - рассказал Иван Сергеев.

Никаких заборов в новом квартале не предусмотрено - внутренний двор будет открыт для всех желающих, а не только для владельцев квартир в новых домах. Но здания будут строиться не одновременно, а одно за другим.

По словам главного архитектора Нарвы, о том, что архитектурное решение будет именно таким, было известно уже года два назад. Обязательные процедуры несколько затянулись из-за того, что пришлось согласовывать строительство с Департаментом окружающей среды, поскольку дома расположатся в охранной зоне реки.

Застройщик уже провел геологические изыскания и убедился, что скала над рекой выдержит строительство пяти новых зданий.

Компания Rand & Tuulberg в последние годы много строит в Нарве, среди ее проектов - несколько производственных зданий в нарвском промпарке, театральный центр Vaba Lava и речной променад.