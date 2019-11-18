Пн, 18.11.2019
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Нелегально работающих в Эстонии граждан Украины попросили покинуть страну

Строитель. Иллюстративное фото.

ФОТО: Arved Breidaks / Lõuna-Eesti Postimees

Миграционная служба Департамента полиции и погранохраны Идаской префектуры на прошлой неделе задержала нескольких граждан Украины, нелегально работающих в Эстонии в Ляэне-Вирумаа.

Об этом BNS сообщила пресс-служба Идаской префектуры, отметив, что 14 ноября в ходе контрольного рейда на объектах сотрудники службы выяснили, что у пятерых граждан Украины, выполнявших строительные работы, не была оформлена регистрация кратковременной работы в Эстонии.

Миграционная служба составила им предписание о добровольном выезде из Эстонии в течение семи дней и установила запрет на въезд в страну сроком на шесть месяцев. В отношении нанявшего их работодателя было начато расследование о проступке.

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