Нелегально работающих в Эстонии граждан Украины попросили покинуть страну

Об этом BNS сообщила пресс-служба Идаской префектуры, отметив, что 14 ноября в ходе контрольного рейда на объектах сотрудники службы выяснили, что у пятерых граждан Украины, выполнявших строительные работы, не была оформлена регистрация кратковременной работы в Эстонии.

Миграционная служба составила им предписание о добровольном выезде из Эстонии в течение семи дней и установила запрет на въезд в страну сроком на шесть месяцев. В отношении нанявшего их работодателя было начато расследование о проступке.