В Причудье со вторника будет приостановлен лов рыбы донным неводом или мутником

Министр сельской жизни Март Ярвик в понедельник подписал приказ о приостановке со вторника, 19 ноября, вылова рыбы на Чудском озере донным неводом или мутником до того момента, пока не вступят в силу поправки к правилам рыбной ловли.
Об этом BNS сообщила пресс-служба Министерства сельской жизни, отметив, что упомянутые поправки устанавливают нормы сопутствующего вылова судака при ловле мутником и сетью с величиной ячейки не менее 160 мм.
Как сообщила ранее Инспекция окружающей среды, после того, как 26 октября был возобновлен вылов рыбы мутником, на Чудском озере возникла ситуация, при которой количество выпускаемой обратно в озеро и гибнущей рыбы оказалось очень велико.
Лов судака не разрешен в связи с выполнением его вылова в озерах Причудья более чем на 90 процентов. В условиях запрета на вылов судака не разрешен сопутствующий лов этой породы рыбы мутником, у которого ячейки небольших размеров.
После введения приостановки на вылов судака осталось невыловленными еще 43 тонны рыбы этой породы.
Лов рыбы мутником при введении запрета на промысел судака может быть открыт сразу, как только правительство инструкцией введет нормы сопутствующего вылова судака и возможностей доставки рыбы на сушу.
Поправки к инструкции готовят в сотрудничестве Министерство окружающей среды и Министерство сельской жизни, опираясь на предложения экспертов Института моря Тартуского университета.
Приказ министра о приостановке вылова донным неводом или мутником будет опубликован в вестнике правовых актов Ametliked Teadaanned, на домашней странице Министерства сельской жизни и передан союзам и объединениям рыбаков.