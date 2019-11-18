В Причудье со вторника будет приостановлен лов рыбы донным неводом или мутником

Об этом BNS сообщила пресс-служба Министерства сельской жизни, отметив, что упомянутые поправки устанавливают нормы сопутствующего вылова судака при ловле мутником и сетью с величиной ячейки не менее 160 мм.

Как сообщила ранее Инспекция окружающей среды, после того, как 26 октября был возобновлен вылов рыбы мутником, на Чудском озере возникла ситуация, при которой количество выпускаемой обратно в озеро и гибнущей рыбы оказалось очень велико.

Лов судака не разрешен в связи с выполнением его вылова в озерах Причудья более чем на 90 процентов. В условиях запрета на вылов судака не разрешен сопутствующий лов этой породы рыбы мутником, у которого ячейки небольших размеров.

После введения приостановки на вылов судака осталось невыловленными еще 43 тонны рыбы этой породы.

Лов рыбы мутником при введении запрета на промысел судака может быть открыт сразу, как только правительство инструкцией введет нормы сопутствующего вылова судака и возможностей доставки рыбы на сушу.

Поправки к инструкции готовят в сотрудничестве Министерство окружающей среды и Министерство сельской жизни, опираясь на предложения экспертов Института моря Тартуского университета.