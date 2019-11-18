Жилец дома в центре Таллинна пожаловался в министерство на кафе "Нарва"

Житель дома номер десять на Нарвском шоссе в Таллинне направил в Министерство сельской жизни письмо, в котором выразил обеспокоенность в связи с пожаробезопасностью жирового фильтра легендарного кафе "Нарва", находящегося в том же доме. По словам владельца кафе, дело не в фильтре, а в приобретенной товариществом дорогой вентиляционной системе, передает Rus.ERR.