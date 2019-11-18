Жилец дома в центре Таллинна пожаловался в министерство на кафе "Нарва"

Житель дома номер десять на Нарвском шоссе в Таллинне направил в Министерство сельской жизни письмо, в котором выразил обеспокоенность в связи с пожаробезопасностью жирового фильтра легендарного кафе "Нарва", находящегося в том же доме. По словам владельца кафе, дело не в фильтре, а в приобретенной товариществом дорогой вентиляционной системе, передает Rus.ERR.
Пожелавший остаться анонимным жилец дома всерьез обеспокоен тем, что находящийся в запущенном состоянии жировой фильтр, который ранее наполнял весь дом неприятным запахом, может быть еще и пожароопасным.
Владелец и заведующая кафе "Нарва" Алла Сбитнева сказала ERR, что в распространении запаха виновата новая дорогая система вентиляции, которую установили в заброшенном подвале вопреки рекомендациям кафе. Запах, который распространяется по зданию, идет не от жира, а из заброшенного подвала.