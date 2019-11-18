На пешеходном переходе сбили девушку: полиция просит помощи свидетелей ДТП

По первоначальной информации ДТП произошло на освещенном нерегулируемом пешеходном переходе. На пешехода наехал автомобиль Renault, за рулем которого находился мужчина 1939 года рождения. Водитель был трезв, у него есть действующие права соответствующей категории. Пострадавшую доставили в больницу.

"Обстоятельства данного ДТП выяснит делопроизводство", – сказал лейтенант полиции патрульной службы Раквереского отделения полиции Тойво Грюнберг. Просим возможных очевидцев этого ДТП связаться с полицией по номеру 53 29 28 83 или э-почте aare.soosalu@politsei.ee.

"В темное время года все участники дорожного движения должны быть очень внимательны. Водителей просим снижать скорость при приближении к пешеходным переходам, чтобы было время отреагировать, если пешеход ступит на дорогу неожиданно. Пешеходов просим всегда убеждаться в том, что водитель вас заметил и уступает дорогу, и только после этого начинать пересечение дороги. Выходя из дома не забывайте про светоотражатель – сейчас это самый необходимый аксессуар", – добавил полицейский.