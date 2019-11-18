Снегопады в России: ограничения на автотрассах, массовые аварии и проблемы с авиасообщением

По дорогам Хабаровска с утра курсировали и производили посыпку трасс 45 комбинированных дорожных машин (МДК). В ночь на боевую вахту заступят механизированные колонны снегоуборочной техники, состоящие из 37 грейдеров, МДК и тракторов, оснащенных щетками, чтобы убрать скопившиеся за день на проезжей части снежные массы, информирует администрация города.

Но эти меры не смогли предотвратить аварий на дорогах. Одним из традиционных мест массовых ДТП из года в год является спуск на улице Калинина. Не обошлось без столкновений и в этот раз:

В Хабаровском крае из-за снегопада введено ограничение для движения пассажирских автобусов до особого распоряжения на автодорогах по направлениям: Хабаровск - Лидога - Ванино - Комсомольск-на-Амуре, Хабаровск - Владивосток.

Также из-за ухудшения погодных условий в ночь на 19 ноября возможна временная приостановка работы паромной переправы Ванино-Холмск. 18 и 19 ноября в большинстве районов региона прогнозируются осадки, местами сильные, и усиление ветра по долинам рек 17-22 м/с, на побережье - до 22-27 м/с. На дорогах - снежный накат, предупреждает краевое ГУ МЧС.

В связи с циклоном днем 18 ноября в Хабаровске были задержаны несколько авиамаршрутов. По сообщению пресс-службы аэропорта "Новый", из краевой столицы не смогли вовремя вылететь самолеты в Чумикан, Николаевск-на-Амуре, Магадан и Южно-Сахалинск. А несколько бортов авиакомпаний "Аврора", "Сибирь" и "Уральские авиалинии" были вынуждены использовать Хабаровск как запасной аэродром для посадки, сообщает правительство края.

Во Владивостоке ливший ночью дождь замерз, рано утром его стало засыпать снегом, больше похожим на ледяную крошку.

На дорогах образовался снежно-ледяной накат, улицы сковали пробки, сообщает портал VL.Ru.

Еще накануне дороги были обработаны противогололедными реагентами, но прошедший ливень смыл их с проезжей части, отмечает администрация города.

На всех 24 участках, на которые в преддверии зимы поделили Владивосток, задействованы звенья снегоуборочной техники. Общественный транспорт работал с перебоями. Возникли проблемы с движением автобусов, троллейбусов и трамваев. Были закрыты для движения автотранспорта объездная трасса Седанка-Патрокл и улица Капитана Шефнера.

Из-за снегопада и пробок во Владивостоке компании такси взвинтили цены в несколько раз, сообщает РИА "Восток-Медиа". Теперь простая поездка может стоить как путешествие в пригород.

В Еврейской автономной области введено ограничение для пассажирских автобусов на маршрутах Биробиджан-Хабаровск, Биробиджан-Облучье, Биробиджан-Ленинское, Биробиджан - Амурзет, Биробиджан-Головино.

Для расчистки автодорог привлечена группировка от дорожных служб в количестве 71 человек, 52 единиц техники, информирует областное ГУ МЧС.

Сильный снегопад прошел и в Амурской области. В Благовещенске за ночь 18 ноября выпало 7 миллиметров осадков. Это является половиной месячной нормы ноября для города и больше декадной нормы, составляющей 5 миллиметров. По словам синоптиков, также побит рекорд дня, сообщает ИА "Амур.инфо".

"В Благовещенске выпало 7 миллиметров осадков. Это 50 % месячной нормы ноября и это самое большое количество осадков, которое когда-либо выпадало на эту дату. То, что мы называем рекордом этого дня. Прежний рекорд был всего 4 миллиметра", - рассказала начальник отдела метеопрогнозов Амурского гидрометцентра Светлана Казачинская службе новостей "Авторадио - Благовещенск".

Предупреждение о циклоне объявлено также на Сахалине и Курилах. Под удар стихии попадают 17 районов региона.