Личная информация о маклерах недвижимости стала достоянием общественности

Открытость - вот часть стратегии предприятия. Это делает рынок недвижимости более прозрачным и помогает клиентам выбрать наиболее подходящего для них маклера.

Теперь продавцам недвижимости доступны более подробные данные об опыте и знаниях маклера. Раньше сообщалось лишь о наличии у маклера профессионального свидетельства, а теперь информация стала более полной. Количество успешно проведенных сделок и отзывы клиентов до сих пор не публиковались.