Вт, 19.11.2019
На этих же местах паркуются жители центра и Старого города. Здесь не все так однозначно. Главное убедиться в пользе этой услуги. Владимир Свет
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Личные данные маклеров недвижимости стали достоянием общественности

LVM Kinnisvara avaldab maaklerite profiilid.

ФОТО: Shutterstock

Бюро недвижимости LVM Kinnisvara сделало достоянием общественности информацию о своих маклерах, а именно: номер профессионального свидетельства и регистрации, данные об образовании и знании языков, общем стаже и количестве проведенных сделок, специализации и регионе деятельности, а также отзывах клиентов стали открытыми начиная со вчерашнего дня, пишет Postimees

Открытость - вот часть стратегии предприятия. Это делает рынок недвижимости более прозрачным и помогает клиентам выбрать наиболее подходящего для них маклера.

Теперь продавцам недвижимости доступны более подробные данные об опыте и знаниях маклера. Раньше сообщалось лишь о наличии у маклера профессионального свидетельства, а теперь информация стала более полной. Количество успешно проведенных сделок и отзывы клиентов до сих пор не публиковались.

С обновленными профилями маклеров можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

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