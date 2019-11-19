Личные данные маклеров недвижимости стали достоянием общественности

Бюро недвижимости LVM Kinnisvara сделало достоянием общественности информацию о своих маклерах, а именно: номер профессионального свидетельства и регистрации, данные об образовании и знании языков, общем стаже и количестве проведенных сделок, специализации и регионе деятельности, а также отзывах клиентов стали открытыми начиная со вчерашнего дня, пишет Postimees.
Открытость - вот часть стратегии предприятия. Это делает рынок недвижимости более прозрачным и помогает клиентам выбрать наиболее подходящего для них маклера.
Теперь продавцам недвижимости доступны более подробные данные об опыте и знаниях маклера. Раньше сообщалось лишь о наличии у маклера профессионального свидетельства, а теперь информация стала более полной. Количество успешно проведенных сделок и отзывы клиентов до сих пор не публиковались.
С обновленными профилями маклеров можно ознакомиться ЗДЕСЬ.