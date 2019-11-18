Возможности для подачи заявления на вид на жительство в 2020 году исчерпаны

По словам эксперта бюро по идентификации и статусу Департамента полиции и погранохраны (PPA) Лийс Валк, для подачи заявления о получении вида на жительство в первый раз необходимо забронировать время в посольстве Эстонии в стране проживания или в пункте обслуживания PPA. Однако большая часть обращающихся за временным видом на жительство иностранцев делают это в Эстонии.

"У них есть законное основание для работы здесь, но они еще не получили вид на жительство", - сказала Валк.