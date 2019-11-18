Возможности для подачи заявления на вид на жительство в 2020 году исчерпаны

Хотя заявления на получение вида на жительство в рамках иммиграционной квоты следующего года можно подавать только с декабря, то есть, кто только начинает думать об этом, скорее всего, не смогут этого сделать, поскольку времена приема для подачи заявлений забронированы до середины января, передает Rus.ERR.
По словам эксперта бюро по идентификации и статусу Департамента полиции и погранохраны (PPA) Лийс Валк, для подачи заявления о получении вида на жительство в первый раз необходимо забронировать время в посольстве Эстонии в стране проживания или в пункте обслуживания PPA. Однако большая часть обращающихся за временным видом на жительство иностранцев делают это в Эстонии.
"У них есть законное основание для работы здесь, но они еще не получили вид на жительство", - сказала Валк.
Сделанное в сентябре Министерством внутренних дел предложение о разделении иммиграционной квоты на две части - чтобы по 657 видов на жительство выдавались в первой и второй половине года, не было поддержано несколькими министерствами и объединениями работодателей, и министр Март Хельме отозвал это предложение.