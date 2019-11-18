Около Walmart в Оклахоме произошла стрельба: есть погибшие

Не менее трех человек погибли в результате стрельбы у магазина Walmart в американском штате Оклахома. Начальник полиции города Дункан Дэнни Форд в понедельник, 18 ноября, подтвердил смерть двух мужчин и женщины. Предполагаемый нападавший - в числе застреленных, передает Deutsche Welle со ссылкой на телеканал TNN.