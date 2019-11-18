Пн, 18.11.2019
Женщина берет на себя стыд и ответственность, которые, на самом деле, она нести не должна. Михаил Кылварт

Около Walmart в Оклахоме произошла стрельба: есть погибшие

Место происшествия в Оклахоме.

ФОТО: Sean Murphy/AP

Не менее трех человек погибли в результате стрельбы у магазина Walmart в американском штате Оклахома. Начальник полиции города Дункан Дэнни Форд в понедельник, 18 ноября, подтвердил смерть двух мужчин и женщины. Предполагаемый нападавший - в числе застреленных, передает Deutsche Welle со ссылкой на телеканал TNN.

По словам Форда, двое погибших находились в автомобиле около магазина, еще одно тело было обнаружено на стоянке. Правоохранители ищут свидетелей инцидента, произошедшего около 10 часов утра по местному времени.

Президент США Дональд Трамп в начале августа призвал усилить контроль за продажей огнестрельного оружия. За несколько дней до заявления главы государства в штатах Техас и Огайо произошли массовые убийства с применением такого оружия. Позднее Трамп выступил за увеличение числа медицинских учреждений для психически больных людей в качестве меры по предотвращению актов насилия.

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