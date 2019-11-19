Вт, 19.11.2019
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  • Фото: в Тарту ждет квартиранта умная, но очень маленькая квартира

Фото: в Тарту ждет квартиранта умная, но очень маленькая квартира

Korter

ФОТО: KV.EE

В Тарту, в квартале бывшего Аппаратного завода, сдается внаем микроквартира с умными решениями, сообщает Postimees. 

В жилом и культурном комплексе тартуского Аппаратного завода нанимателя ждет микроквартира со всеми удобствами. В качестве жизненно необходимых удобств комплекс предлагает рестораны, магазины, галереи и мероприятия на любой вкус.  

ФОТО: KV.EE

Двухъярусная квартира площадью всего 10 м2 вмещает кухонный уголок, санузел, кровать и кресло. 

ФОТО: KV.EE

Новый квартирант может сразу въезжать в свое новое жилье. Есть электроплита, посуда, постельное белье, одеяла и полотенца. На этаже есть общая прачечная со стиральными и сушильными машинами.

ФОТО: KV.EE

За десятиметровую квартиру придется платить 300 евро в месяц. 

ФОТО: KV.EE

С подробностями можно ознакомиться на портале недвижимости KV.ee.

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