Фото: в Тарту ждет квартиранта умная, но очень маленькая квартира

В жилом и культурном комплексе тартуского Аппаратного завода нанимателя ждет микроквартира со всеми удобствами. В качестве жизненно необходимых удобств комплекс предлагает рестораны, магазины, галереи и мероприятия на любой вкус.

ФОТО: KV.EE

Двухъярусная квартира площадью всего 10 м2 вмещает кухонный уголок, санузел, кровать и кресло.

ФОТО: KV.EE

Новый квартирант может сразу въезжать в свое новое жилье. Есть электроплита, посуда, постельное белье, одеяла и полотенца. На этаже есть общая прачечная со стиральными и сушильными машинами.

ФОТО: KV.EE

За десятиметровую квартиру придется платить 300 евро в месяц.

ФОТО: KV.EE