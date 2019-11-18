Март Саарсо наказан за вождение в нетрезвом виде

Суд наказал бывшего политика Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) Марта Саарсо условным тюремным заключением за вождение в нетрезвом виде и отобрал у него водительские права на три месяца, передает Postimees со ссылкой на Saarte Hääl.
Согласно еще не вступившему в силу постановлению суда Курессааре от 12 ноября, Саарсо виновен в управлении моторно-транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. В качестве наказания суд приговорил Саарсо к семи месяцам условного тюремного заключения.
Приговор не будет приведен в исполнение, если Саарсо не совершит нового умышленного преступления в течение полутора лет испытательного срока.