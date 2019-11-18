Пн, 18.11.2019
Женщина берет на себя стыд и ответственность, которые, на самом деле, она нести не должна. Михаил Кылварт
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  • Март Саарсо наказан за вождение в нетрезвом виде

Март Саарсо наказан за вождение в нетрезвом виде

Март Саарсо.

ФОТО: Ants Liigus

Суд наказал бывшего политика Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) Марта Саарсо условным тюремным заключением за вождение в нетрезвом виде и отобрал у него водительские права на три месяца, передает Postimees со ссылкой на Saarte Hääl.

Согласно еще не вступившему в силу постановлению суда Курессааре от 12 ноября, Саарсо виновен в управлении моторно-транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. В качестве наказания суд приговорил Саарсо к семи месяцам условного тюремного заключения.

Приговор не будет приведен в исполнение, если Саарсо не совершит нового умышленного преступления в течение полутора лет испытательного срока.

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