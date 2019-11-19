В Рийгикогу обсудят будущее налоговой системы

С докладами выступят председатель парламентской фракции центристов Керсти Сарапуу, вице-канцлер Министерства финансов Дмитрий Егоров и предприниматель Индрек Нейвельт, сообщила пресс-служба фракции Центристской партии в Рийгикогу.

"Налоговая нагрузка в Эстонии – одна из самых низких в ЕС, а в последующие годы станет еще меньше – 33%, что значительно ниже среднего показателя по еврозоне. В связи с этим возникает вопрос – сможет ли это обеспечить нашему государству и людям необходимый уровень благополучия", - сказала Сарапуу.

Как напомнили в парламенте, в дополнительных средствах сильно нуждаются, например, пожилые люди. Именно эта категория, согласно данным статистики, одна из наиболее уязвимых – почти половина стариков живет в относительной бедности. Также, по данным Организации экономического сотрудничества и развития, Эстония входит в число стран, в которых существует неравенство в распределении доходов.

По словам Сарапуу, необходима дискуссия относительно обновления налоговой системы. Она отметила, что Центристская партия выйдет со своими предложениями к весне следующего года.