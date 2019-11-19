Роналду придумал способ помириться с футболистами «Ювентуса»

Встреча игроков состоится перед игрой с «Аталантой», которая намечена на субботу, 23 ноября. Отмечается, что на ужине Роналду лично принесет извинения футболистам «Ювентуса».

10 ноября «Ювентус» обыграл «Милан» благодаря голу Пауло Дибалы, который заменил Роналду на 54-й минуте встречи. Португалец, уходя с поля, отказался пожать руку тренеру туринцев Маурицио Сарри и оскорбил его, после чего ушел в раздевалку и покинул арену до окончания матча.

Руководство клуба не стало наказывать форварда, однако его поведение вызвало недовольство у многих футболистов «Ювентуса», которые потребовали от него извинений. Роналду объяснил, что не любит, когда его меняют, но при этом признал, что в матче с «Миланом» был готов не на 100 процентов.