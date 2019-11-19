Роналду придумал способ помириться с футболистами «Ювентуса»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду пригласил партнеров на ужин, чтобы извиниться за свое поведение во время матча чемпионата Италии против «Милана».
Встреча игроков состоится перед игрой с «Аталантой», которая намечена на субботу, 23 ноября. Отмечается, что на ужине Роналду лично принесет извинения футболистам «Ювентуса».
10 ноября «Ювентус» обыграл «Милан» благодаря голу Пауло Дибалы, который заменил Роналду на 54-й минуте встречи. Португалец, уходя с поля, отказался пожать руку тренеру туринцев Маурицио Сарри и оскорбил его, после чего ушел в раздевалку и покинул арену до окончания матча.
Руководство клуба не стало наказывать форварда, однако его поведение вызвало недовольство у многих футболистов «Ювентуса», которые потребовали от него извинений. Роналду объяснил, что не любит, когда его меняют, но при этом признал, что в матче с «Миланом» был готов не на 100 процентов.
В нынешнем розыгрыше чемпионата Италии на счету Роналду пять мячей в десяти играх. В четырех матчах Лиги чемпионов он отличился лишь однажды.