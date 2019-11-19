Вт, 19.11.2019
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На Евро-2020 Россия точно сыграет с Данией, в числе возможных соперников Финляндия и Бельгия

Сборная России по футболу

ФОТО: Peter Kovalev/Peter Kovalev/TASS

Стали известны возможные соперники сборной России на Евро-2020, передает Sports.ru.

Сборная Дании сыграла вничью с Ирландией (1:1), заняла второе место в группе D и сыграет в финальном раунде турнира с командой Станислава Черчесова. 

Также, вероятно, сборная России сыграет на Евро с Бельгией, если сборная Германии победит Северную Ирландию.

Россия и Дания на групповом этапе Евро-2020 проведут как минимум по два матча дома. Где пройдет их очная встреча – в Копенгагене или Петербурге, решит жеребьевка.

Из первой корзины России, вероятно, достанется Бельгия. Из четвертой корзины в эту группу попадет Финляндия, Уэльс, Словакия или один из победителей турнира плей-офф Лиги наций.

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