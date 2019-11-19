На Евро-2020 Россия точно сыграет с Данией, в числе возможных соперников Финляндия и Бельгия

Сборная Дании сыграла вничью с Ирландией (1:1), заняла второе место в группе D и сыграет в финальном раунде турнира с командой Станислава Черчесова.

Также, вероятно, сборная России сыграет на Евро с Бельгией, если сборная Германии победит Северную Ирландию.

Россия и Дания на групповом этапе Евро-2020 проведут как минимум по два матча дома. Где пройдет их очная встреча – в Копенгагене или Петербурге, решит жеребьевка.