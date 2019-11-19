Очередная шайба Овечкина принесла "Вашингтону" победу

15-я шайба в сезоне Александра Овечкина помогла "Вашингтону" обыграть дома "Анахайм" 5:2. Ови на 26-й минуте ассистировали россиянин Евгений Кузнецов и лучший защитник-бомбардир нунешнего сеозна в НХЛ Джон Карлсон. Овечкин вышел на чистое третье место в гонке снайперов, уступая нападающим "Бостона" и "Эдмонтона" Давиду Пастрняку и Леону Драйзатлю две и одну шайбы соответственно. Всего в 23 матчах сезона Овечкин набрал 25 (15+10) очков.

Илья Ковальчик снова не попал в заявку "Лос-Анджелеса" на матч с "Аризоной". "Короли" проиграли 0:3, а еще один россиянин в составе калифорнийского клуба, Николай Прохоркин, провел на льду чуть менее 11 минут, заработав малый штраф и показатель полезности "-1". В Западной конференции "Лос-Анджелес" идет на предпоследнем месте с 17 очками после 21 встречи. У "Миннесоты" 20 очков после 16 игр.