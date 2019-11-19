Вт, 19.11.2019
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Швейцария завоевала путевку на Евро, Италия уничтожила Армению

Итальянцы (в белой форме) разгромили Армению 9:1

ФОТО: ANDREAS SOLARO/AFP

Предпоследний игровой день квалификационного турнира выявил еще двух обладателей путевок на Евро-2020.

Сборная Швейцарии разгромила дома 6:1 Гибралтар и получила прямой пропуск на Евро-2020. Напрямую из группы D вышла и сборная Дании, сыгравшая вничью 1:1 с Ирландией. Италлия разгромила 9:1 Армению и стала перво сборной в квалификации, которая не потеряла ни одного очка. Сборная Роберто Манчини выиграла все 10 матчей, забив соперникам 37 голов, пропустив лишь четыре мяча. Без поражений, но с двумя ничьими закончила отбор Испания. В последнем матче квалификации "Фурия Роха" разделалась 5:0 с Румынией. В этой же группе F Швеция победила 3:0 Фареры. Норвегия победила Мальту 2:1 и сразится в стыковых матчах за путевку на Еврп

В стыковые матчи пробилась и команда Греции, обыгравшая 2:1 Финляндию, Босния победила 3:0 Лихтенштейн, но осталась на четвертом месте в груп0е, отстав от греков на один балл.

Квалификация на Евро-2020 завершиться сегодня.

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