Суд отправил педофила за решетку

Суд приговорил 43-летнего Михаила к семи годам и шести месяцам тюремного заключения. Также суд установил для обвиняемого запрет на приближение к его жертвам. Осужденному предстоит оплатить судебные издержки.

Согласно обвинению, в 2017 году Михаил дважды совершил сексуальное преступление в отношении ребенка младше 10 лет. В период с лета 2017-го по лето 2018 года он совершил сексуальное преступление в отношении ребенка младше 14 лет.

Также его обвиняли в склонении несовершеннолетнего к употреблению алкоголя и хранении на компьютере порнографического видео с несовершеннолетним.