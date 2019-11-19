Суд отправил педофила за решетку

В понедельник Тартуский уездный суд признал мужчину средних лет виновным в совершении сексуальных преступлений в отношении детей и приговорил его к тюремному заключению.
Суд приговорил 43-летнего Михаила к семи годам и шести месяцам тюремного заключения. Также суд установил для обвиняемого запрет на приближение к его жертвам. Осужденному предстоит оплатить судебные издержки.
Согласно обвинению, в 2017 году Михаил дважды совершил сексуальное преступление в отношении ребенка младше 10 лет. В период с лета 2017-го по лето 2018 года он совершил сексуальное преступление в отношении ребенка младше 14 лет.
Также его обвиняли в склонении несовершеннолетнего к употреблению алкоголя и хранении на компьютере порнографического видео с несовершеннолетним.
По словам лыунаского окружного прокурора Марге Пюсс, имевшиеся доказательства говорили о том, что в связи с сексуальным поведением обвиняемый представляет опасность для несовершеннолетних, поэтому назначенное судом реальное тюремное заключением является обоснованным.