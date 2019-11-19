Репинский подал ходатайство о доступе к секретам НАТО

Входящий в Центристскую партию Репинский в понедельник подтвердил "Северному побережью", что подал ходатайство в выходные. "Все идет по плану. У меня заполнение анкеты заняло немного больше времени, поскольку в ней спрашивали очень много данных, которые мне нужно было уточнить, чтобы смог подать ходатайство максимально корректно", - сказал Репинский, отметив, что отсутствие разрешения не помешало работе комиссии, поэтому он сильно не торопился.

Крайне необходимое для работы разрешение

О том факте, что у трех членов комиссии по гособороне до сих пор отсутствует так называемое разрешение на работу с секретами НАТО и Репинский - единственный из них, кто еще даже не начал о нем ходатайствовать, на прошлой неделе написала "Eesti Päevaleht". Председатель комиссии по гособороне Андрес Метсоя сказал, что для ходатайства о разрешении должно хватить от пары месяцев до полугода и это просто нужно взять и сделать. Он добавил, что без разрешения на доступ к секретам НАТО отсутствует информированность, необходимая для работы комиссии.

Спикер Рийгикогу Хенн Пыллуаас сказал "Актуальной камере", что члены Рийгикогу, которые по какой-то причине не хотят ходатайствовать о разрешении на доступ к государственной тайне, не должны входить в те комиссии, для представителей которых обязательно иметь допуск к гостайне. Он отметил, что поскольку в комиссии по гособороне и комиссии по иностранным делам работают с засекреченной информацией, то необходимо пройти проверку безопасности. Если член Рийгикогу не хочет этого делать, он должен покинуть комиссию.

Чем занимается Репинский?

Комиссия по гособороне проводит очередные заседания по вторникам. Этой осенью Мартин Репинский ни в одном из заседаний комиссии по гособороне не участвовал. Он заверил, что его отсутствие не связано с тем, что у него нет права доступа к конфиденциальной информации. "У меня на тот момент были более важные дела", - сказал он.

Напротив имени Репинского стоит пометка "отсутствовал" и в протоколах примерно двадцати осенних пленарных заседаний Рийгикогу. В ответ на вопрос, чем занимается в парламенте избранный от Ида-Вирумаа депутат, если он не участвует в заседаниях комиссии и отсутствует на многих пленарных заседаниях, Репинский объяснил, что заседания составляют лишь малую часть работы члена Рийгикогу. "Я всегда выбираю то, от чего больше пользы. Работаю для того, чтобы были результаты, а не для того, чтобы показать, что я на месте, - сказал он. - Порой можешь добиться гораздо большего, если поговоришь с каким-нибудь министром, вместо того чтобы сидеть целый день где-нибудь в комиссии, где все вопросы, стоящие на повестке дня, тебе понятны и ты заранее знаешь, что спорить там не о чем".